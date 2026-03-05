„Oamenilor le e frică să spună ceva negativ”

Daily Mail susține că mai mulți creatori de conținut evită să critice public reacția autorităților, de teamă să nu aibă probleme. Publicația citează un mesaj atribuit unei persoane din zona de content, care ar fi spus, pe scurt, că oamenii se feresc să vorbească „de rău”.

În Emiratele Arabe Unite, scrie Daily Mail, criticarea guvernului sau postările care „afectează reputația țării” pot atrage amenzi mari și chiar închisoare, urmate de deportare.

Cât ar costa fuga: până la 100.000 de lire pentru un avion privat

Daily Mail vorbește despre familii care ar fi plătit până la 100.000 de lire sterline pentru a pleca cu avion privat. Iar pe fundal, zborurile comerciale ar fi fost afectate de închideri de spațiu aerian și anulări.

Fosta vedetă a serialului „Love Island”, Laura Anderson, în vârstă de 36 de ani, a reușit să obțină un zbor spre Edinburgh împreună cu fiica ei, Bonnie, în vârstă de doi ani. Foto: Captură video / Laura Anderson / Instagram

În paralel, presa internațională a relatat și ea despre scumpirea masivă a evacuărilor. Financial Times a scris că unele evacuări ar fi ajuns chiar la 250.000 de dolari pentru o familie, în funcție de rute și de disponibilitatea avioanelor. The Guardian a notat, separat, că prețurile pentru avioanele private au explodat, iar unii au încercat să plece prin Oman sau Arabia Saudită, unde mai există puncte de ieșire aeriană.

Vedete de reality show: unii apără Dubaiul, alții spun că încearcă de zile întregi să plece

Daily Mail dă exemple de influenceri britanici care au transmis online că Dubaiul este sigur, dar și de persoane publice care au arătat că încearcă să plece după mai multe anulări.

Sam Gowland, un alt membru al Love Island, a dezvăluit că miercuri a fost a patra încercare de a părăsi Dubaiul. De data aceasta a reușit. Foto: Captură video / Sam Gowland / Instagram

Publicația o menționează pe Laura Anderson (Love Island), care a spus urmăritorilor că se roagă pentru „un cer sigur” și că atmosfera din avion a fost foarte tăcută. Un alt nume, Sam Gowland, ar fi scris că încearcă să plece după mai multe zboruri anulate.

Autoritățile ar fi avertizat asupra postărilor cu „imagini” și „zvonuri”

Daily Mail mai scrie că autoritățile din Dubai au transmis avertismente despre postările din social media care ar arăta incendii sau pagube, susținând că sunt imagini vechi folosite ca să creeze teamă. Mesajul ar fi fost însoțit de ideea că pot urma măsuri legale pentru cei care distribuie astfel de conținut.

Avertismentul este valabil pentru toți cetățenii, rezidenții și turiștii aflați în țară: încălcarea regulilor de război impuse în urma atacurilor recente poate duce la o amendă de până la 77.700 de dolari și la închisoare.

„Dubaiul a trăit din imaginea de loc sigur”, se spune despre Dubai, care a fost promovat ani la rând ca un loc ultrasigur și luxos pentru expați și influenceri, inclusiv prin facilități și beneficii de rezidență.

