Mesaj oficial: „Răspândirea zvonurilor este o crimă”

Procuratura din Emiratele Arabe Unite a transmis că cetățenii, rezidenții și vizitatorii trebuie să evite „publicarea sau răspândirea zvonurilor”, pentru a nu afecta „securitatea și stabilitatea societății”.

„Orice persoană care distribuie sau republică conținut din surse necunoscute va fi supusă răspunderii legale (…) chiar dacă nu este creatorul original”, se arată în comunicat.

Autoritățile au avertizat că cei care redistribuie filmări neverificate riscă amenzi de până la 77.700 de dolari și pedeapsa cu închisoarea, conform legislației stricte privind ordinea publică.

Trei persoane, deja reținute

Potrivit Gulf News, trei persoane din Bahrain au fost reținute pentru filmarea și difuzarea de conținut live care „ar putea dăuna securității și ordinii publice”.

Avertismentul vine după ce regiunea a fost lovită de rachete și drone iraniene, în urma atacurilor americano-israeliene din 28 februarie. Teheranul a reacționat rapid. Armata israeliană a lansat sute de rachete balistice din Iran spre teritoriul israelian. Conflictul s-a extins rapid în regiune. Au fost raportate atacuri în Bahrain, Abu Dhabi, Kuweit și Qatar. O bază a forțelor aeriene britanice din Cipru a fost vizată de un „presupus atac cu dronă” în noaptea de duminică spre luni, iar Ambasada SUA din Riad a fost lovită marți, 3 martie, de două drone suspectate a fi iraniene.

Pe rețelele sociale au circulat imagini cu sisteme de apărare aeriană interceptând rachete, iar resturi au căzut în zone exclusiviste din Abu Dhabi și Dubai.

Ținte din Dubai, lovite de resturi

Hotelul Fairmont The Palm, din cartierul Palm Jumeirah, a fost lovit de o dronă, iar autoritățile au confirmat că incendiul produs a rănit patru persoane.

Resturi au ajuns și în apropierea hotelului Burj Al Arab, iar turiștii au raportat că fragmente au căzut inclusiv în zona complexului Atlantis. Un terminal al Aeroportului Internațional Dubai a fost, de asemenea, afectat.

Restricțiile privind distribuirea de conținut online sunt frecvente în EAU în situații de criză, iar autoritățile susțin că măsurile sunt menite să prevină panica și dezinformarea.

