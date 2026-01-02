Continuă operațiunile de identificare a victimelor

Poliția cantonului Valais transmite că 119 persoane au fost rănite în urma incendiului din noaptea de Revelion la clubul „Le Constellation”. Dintre acestea, 113 au putut fi identificate formal. Pentru celelalte șase persoane, procedurile de identificare sunt încă în desfășurare.

Dintre răniții identificați, 71 sunt cetățeni elvețieni. De asemenea, sunt înregistrați 14 cetățeni francezi, 11 italieni, 4 sârbi, precum și un bosniac, un belgian, un luxemburghez, un polonez și un portughez. Pentru 14 persoane, naționalitatea rămâne deocamdată necunoscută, a mai precizat Poliția, într-un comunicat.

În ceea ce privește persoanele decedate, bilanțul indică 40 de victime. Pentru zece dintre acestea, identificarea este încă parțială și continuă activ.

Au fost deschise fișe ante mortem în colaborare cu mai multe țări, printre care Elveția, Belgia, Franța, Italia, Portugalia, Filipine, Congo, România, Serbia și Turcia. Aceste demersuri sunt esențiale pentru a permite identificarea victimelor cât mai rapid posibil, au mai transmis autoritățile elvețiene.

Fișele ante mortem conțin informații despre persoanele date dispărute, colectate de la familie, prieteni sau autorități: descriere fizică, fotografii recente; date medicale sau dentare; amprente, ADN, obiecte personale. Aceste fișe sunt apoi comparate cu datele post mortem (obținute de la corpurile neidentificate) pentru a stabili, cu certitudine, identitatea victimelor.

Oficiul Federal al Poliției (fedpol) a pus, de asemenea, la dispoziție specialiști pentru a sprijini Poliția cantonului Valais în identificarea victimelor, căutarea rudelor în străinătate și informarea autorităților străine privind persoanele potențial implicate.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat vineri, 2 ianuarie că un tânăr român, de 18 ani, care are și cetățenie elvețiană, ar fi dispărut în urma incendiului.

„În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului. Echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente și va comunica public orice evoluție confirmată oficial”, a precizat MAE.

România face parte din grupul de contact umanitar constituit pentru a sprijini autoritățile elvețiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate.

Evoluția anchetei și cauza tragediei

Ancheta continuă pentru a stabili cauzele tragediei și eventualele responsabilități, în timp ce operațiunile de identificare progresează în strânsă colaborare cu parteneri naționali și internaționali.

Poliția cantonului Valais informează, de asemenea, că mai multe persoane au fost deja audiate în cadrul anchetei deschise în acest caz. Sunt analizate toate pistele, în special conformitatea localului și măsurile de siguranță existente, cum ar fi prezența extinctoarelor, căile de evacuare și numărul de persoane permise în incintă.

Beatrice Pilloud, procurorul general al regiunii, a declarat într-o conferință de presă susținută vineri că „ancheta este în curs” și asigură că Parchetul „face tot posibilul pentru a identifica cauzele incendiului.”

Procuratura examinează mai multe ipoteze. „Presupunem că focul a pornit de la artificiile montate pe sticlele de șampanie. De acolo, flăcările s-au extins la tavan”, a precizat procurorul general.

