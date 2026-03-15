Surpriza găsită în interiorul motorului BYD

Potrivit publicației PiataAuto.md, inginerii companiei Munro din SUA au analizat în detaliu un electromotor modern BYD, model IDM-210, cu o putere de 183 kW, echivalentul a aproximativ 249 de cai putere.

Motorul vine integrat cu invertorul într-un singur bloc compact, iar întreg ansamblul cântărește doar 84 de kilograme. Dimensiunea și greutatea redusă îl fac ușor de instalat pe mai multe modele electrice, de la mașini compacte până la modele mai mari precum BYD Han sau BYD Tang.

Când au început să demonteze componentele, inginerii americani au descoperit însă ceva neașteptat. Sub carcasa motorului apărea logo-ul companiei BorgWarner, un furnizor american important de tehnologii pentru industria auto.

Motorul chinezesc are, de fapt, proiectare occidentală

BorgWarner este o companie din SUA care a cumpărat în ultimii ani mai multe firme de inginerie din Europa și America de Nord, inclusiv Remy International și TorqTransfer.

Descoperirea arată că o parte din tehnologia folosită de BYD are la bază proiectare occidentală. Inginerii spun că motorul este extrem de bine realizat și demonstrează o experiență solidă în dezvoltarea sistemelor de propulsie electrică.

Specialiștii au remarcat mai multe soluții tehnice interesante, de la sistemul de răcire integrat direct în carcasa de aluminiu până la modul inteligent în care sunt controlate temperaturile și curenții electrici. Motorul funcționează la turații foarte mari, de până la 18.000 de rotații pe minut, iar raportul de transmisie depășește 12:1.

De ce reușește BYD să producă mașini electrice mai eficiente

Inginerii americani spun că motorul este proiectat astfel încât să reducă costurile fără să sacrifice performanța. De exemplu, rotorul folosește magneți permanenți cu o concentrație mare de pământuri rare. Acest lucru face ca motorul să reziste mai bine la temperaturi ridicate și elimină nevoia unor soluții mai scumpe de răcire.

De asemenea, unele componente au fost gândite astfel încât să permită folosirea unor rulmenți obișnuiți, mai ieftini, în locul celor ceramici. În ansamblu, inginerii spun că unitatea BYD este un exemplu de proiectare foarte inteligentă, în care costul de producție este optimizat fără a compromite performanța.

BYD a devenit în 2025 cel mai mare producător auto din lume, depășind Tesla la vânzările globale de mașini electrice. Ritmul rapid de dezvoltare și lansarea multor modele noi au transformat compania chineză într-unul dintre cei mai puternici jucători din industria auto și, începând din aprilie, reprezentanța BYD România va avea 20 de dealeri auto și 7 modele electrice și plug-in hybrid disponibile la vânzare.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE