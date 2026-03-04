Totul a început cu o oprire în trafic, în timp ce tânărul, Danny, conducea o dubă despre care credea că este folosită pentru o livrare obișnuită. „Polițiști” sub acoperire i-au cerut să coboare din vehicul și au anunțat că urmează o percheziție.

În dubă se aflau pachete pregătite de grupul de youtuberi pentru a sugera transportul unei cantități mari de substanțe ilegale.

Situația a escaladat rapid: Danny a fost încătușat, iar în scenariu au fost implicați inclusiv „agenți FBI”. Tânărul a susținut în repetate rânduri că este nevinovat și că nu știa ce se află în pachetele transportate.

Farsa a continuat cu transferul într-o „celulă”, unde un presupus deținut l-a intimidat, fiind sporit realismul situației. Ulterior, Danny a fost dus într-o sală de judecată, unde a fost anunțată o sentință de la 15 ani până la închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate.

În final, colegii lui au intrat în sala respectivă, unde au recunoscut că a fost doar un ritual de inițiere: „Bine ai venit în echipă”.

