Adrian Năstase: „Îi datorez foarte mult”

Fostul premier Adrian Năstase a declarat, la finalul slujbei religioase de înmormântare a lui Ion Iliescu, că îi datorează mult fostului președinte, chiar dacă între cei doi au existat, de-a lungul anilor, numeroase controverse.

„Îi datorez foarte mult, chiar dacă am avut numeroase controverse de-a lungul anilor, dar l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit, pentru echipele pe care le-a format, pentru capacitatea de a crea consens. Știu că acum sună puțin ciudat. Unii au impresia că, până la urmă, consensul este ceva rău.”

Năstase l-a apreciat pentru „capacitatea de a crea consens” și a făcut apel la nevoia de unitate în societatea românească.

Adrian Năstase, înmormântare Ion Iliescu – foto: Vlad Chirea/ Libertatea

„A fost foarte important pentru țara noastră, într-un moment foarte dificil. Unii poate îi văd doar defectele, alții doar calitățile. Până la urmă, dacă punem lucrurile în contextul anilor ’90 vom găsi foarte multe lucruri pe care el le-a realizat, împreună cu o generație de tranziție. Misiunea lui s-a terminat în urmă cu 20 de ani, nu are rost să-l mai criticăm acum”, a adăugat Adrian Năstase.

„Ion Iliescu este acum parte din istoria noastră.”

Să privim către viitor

Fostul premier Adrian Năstase a declarat, după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Vorbeam în 2004 despre cele două Românii. Acum sunt mult mai multe. Ar trebui să facem un efort să privim spre viitor”, a spus el.

Fostul premier a reamintit importanța momentului Snagov, când principalele forțe politice au semnat un angajament comun pentru integrarea României în UE:

„Cred totuși că avem nevoie de un efort, așa cum s-a întâmplat la masa de la Snagov, de a pune împreună forțe, inclusiv din partide politice care poate au altă viziune, și care să încerce să găsească soluții pentru viitor.”

De la ceremonie au lipsit Nicușor Dan și Klaus Iohannis

Adrian Năstase a lăudat și modul în care a fost organizată ceremonia de la Palatul Cotroceni.

„Organizarea foarte bună. Comitetul de funeralii a făcut un lucru deosebit.”

Referindu-se la absențele notabile de la ceremonie, Năstase a evitat să critice, dar a subliniat importanța simbolică a momentului:

„Nu vreau să judec cine a venit și cine nu a venit. (…) Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți, nu atât pentru că era vorba doar de un fost șef al statului, ci pentru că, în primul rând, era vorba despre o perioadă grea de istoria României, peste care am trecut, aș spune eu, cu bine.”

Klaus Iohannis și actualul șef al statului, Nicușor Dan, nu au fost văzuți la ceremonii. Totuși, ambii au transmis public mesaje de condoleanțe în urma anunțului decesului lui Ion Iliescu.

Foști și actuali lideri politici participă joi la Palatul Cotroceni la ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu -Foto: ELi Driu/Libertatea

O altă absență notabilă de la funeralii este cea a lui Mircea Geoană, fost președinte al PSD, fost ministru de Externe și fost președinte al Senatului.

Într-o notă personală, fostul lider PSD a adăugat:

„Sunt oarecum subiectiv, pentru că ultimii ani am traversat printr-un deșert care ne-a adus destul de multă suferință, dar sper că vom ști să folosim mai bine experiența unora dintre oamenii politici, genul de Ion Iliescu”.

Gelu Voican Voiculescu: „Un om mare de stat”

Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru în guvernul provizoriu condus de Petre Roman între 1989 și 1990 și unul dintre colaboratorii apropiați ai lui Ion Iliescu, a participat la funeraliile fostului președinte. El a declarat că momentul despărțirii a fost unul dificil.

„Un om mare de stat care a marcat istoria României din ultimii ani. Am avut o relație cordială și firească. Ultima dată am vorbit cu președintele Ion Iliescu la începutul anului (…) Mă simt foarte afectat de tot ce am trăit în momentele astea”, a spus Gelu Voican Voiculescu.

Ion Iliescu, fostul președinte al României a fost înmormântat joi, 7 august 2025.

Guvernul a declarat ziua de joi, 7 august, zi de doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu, decizie care a provocat tensiuni în coaliția de guvernare, între PSD și USR.