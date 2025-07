Hituri care au cucerit topurile din Europa, America Latină și Asia

INNA a ținut un concert în ploaie și a demonstrat celor prezenți ce înseamnă profesionalismul și dedicarea. Într-un interviu Libertatea, ea vorbește sincer despre parcursul său artistic și personal, despre relația cu fanii, despre ce înseamnă succesul și cum arată libertatea, pe scenă și dincolo de ea.

„Este un vis pe care îl trăiesc și din care nu vreau să mă trezesc niciodată”, spune INNA despre statutul ei de star internațional. Cu hituri care au cucerit topurile din Europa, America Latină și Asia, un turneu extins în 2025 și milioane de fani online, artista rămâne fidelă acelorași principii care au adus-o în lumina reflectoarelor: muncă, disciplină și creativitate.

Pe 17 iulie, cântăreața a urcat pentru prima oară pe scena de la Electric Castle, unde a reușit să-i vrăjească pe toți cei prezenți, cu un show pe care l-a susținut în ploaie, de la un capăt la altul. Mai mult, a hotărât ca 100% din vânzarea merchandise-ului său de la festival să fie donat către Youth Cancer Europe, pentru a susține tinerii care suferă de cancer și pentru a beneficia de tratament corespunzător.

Recomandări Drumul senatorului Ciprian Paul Pintea de la contravențional la penal. Minciuna pe care a spus-o judecătorilor pentru a scăpa basma curată

INNA a lansat recent „Mayana” cu MoBlack, unul dintre cei mai relevanți DJ-i Afro House din lume, are o vară plină de concerte, dar și un turneu european în plină desfășurare. „«Echoes by INNA» este felul meu de a fi cât mai aproape de fanii mei loiali, care îmi iubesc muzica și îmi susțin cariera”, zice ea. În același timp, povestește despre cum se implică în fiecare etapă a procesului de creație, de la compoziție la videoclipuri, styling și producție: „Este o parte din mine care s-a dezvoltat cu anii și care mă ajută să mă exprim la maximum din punct de vedere creativ”.

„Mi-am dorit dintotdeauna să fiu artist”

Libertatea: INNA, ești, fără îndoială, un star internațional, un ambasador al muzicii românești în lume. Cum percepi tu acest statut? Ce înseamnă pentru tine să fii recunoscută și iubită pe toate continentele?

INNA: Este un vis pe care îl trăiesc și din care nu vreau să mă trezesc niciodată. Mi-am dorit dintotdeauna să fiu artist, să fiu pe scenă, să cânt oamenilor, dar nu am crezut vreodată că voi ajunge să am o carieră internațională. Este minunat, este intens, mă provoacă să fiu mai bună în fiecare zi și mă responsabilizează.

Recomandări Nicuşor Dan, întrebat din nou despre Dragoş Anastasiu, după ce inițial a cerut răgaz ca să se informeze: „E o problemă mare”

– Dacă ar fi să privești în urmă, la parcursul tău până în punctul de acum, care crezi că au fost pașii care te-au condus aici?

– Muncă, perseverență, dedicare, implicare, uneori și încăpățânarea de a demonstra că pot evolua și că locul meu este pe scenă, aproape de public și de fanii mei.

– Îmi pot imagina bucuriile pe care le aduce stilul tău de viață, însă care sunt cele mai mari provocări? Cum gestionezi perioadele de burnout sau de oboseală cronică?

– Pot să spun că am învățat să am grijă de mine și prioritizez odihna, hidratarea, stilul de viață activ, mâncarea sănătoasă, câteva zile de vacanță atunci când timpul îmi permite, astfel încât să nu trec prin burnout și oboseală accentuată. Sunt și perioade extrem de alerte în care trag de mine și nu pot să am un stil de viață echilibrat, însă reușesc să nu am motive de îngrijorare privind sănătatea mea.

– Ai anunțat un turneu european extins în 2025, cu fani stând la cozi. Cum te simți când vezi această reacție a publicului? Ce înseamnă pentru tine „Echoes by INNA” și ce anume vrei să transmiți prin aceste concerte?

– „Echoes by INNA” este felul meu de a fi cât mai aproape de fanii mei loiali, care îmi iubesc muzica și îmi susțin cariera. Este o parte semnificativă a evoluției mele ca artist, a maturizării mele personale și profesionale. Am avut show-uri minunate în acest turneu, în Varșovia, Viena, Barcelona, Amsterdam, Paris. Turneul va continua în a doua parte a anului, vara aceasta este plină de concerte și festivaluri în Europa.

Recomandări Demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu, cerută de angajații Guvernului Bolojan: „Un om care, vreme de aproape un deceniu, a mituit”

„Am vrut să demonstrez că sunt mai mult decât un one-hit wonder”

– Ce simți când ești pe scenă și vezi mii de oameni care cântă odată cu tine – îmi poți descrie asta?

– Uneori simt că nu sunt de ajuns cuvintele să exprim bucuria, emoția, împlinirea, satisfacția și recunoștința că sunt artist și că pot oferi atât de multă iubire și pot primi la fel de multă iubire și energie din partea oamenilor din toate colțurile lumii. Sunt binecuvântată.

– Cum creezi muzică? Există un moment sau un loc anume în care inspirația te lovește cel mai des? Cât de implicată ești în fiecare etapă a procesului creativ, de la compoziție la producție și videoclip?

– Se întâmplă să îmi vină inspirația și în avion sau la hotel sau în mașină pe drum spre concert, dar cel mai des funcționez atunci când am sesiuni organizate cu alți compozitori și producători. Și atunci când piesa este aproape gata, vizualizez deja videoclipul și încep să discut cu regizorii și producătorii, să le spun cum aș vrea să arate totul. Este o parte din mine care s-a dezvoltat cu anii și care mă ajută să mă exprim la maximum din punct de vedere creativ. Mă implic și în alegerea ținutelor și stabilirea look-urilor, mă pasionează de foarte mult timp zona de styling.

– De ce crezi că muzica ta a „prins” atât de bine peste granițele României? Ce elemente crezi că au rezonat cel mai mult cu publicul internațional?

– Atunci când am apărut cu proiectul INNA și prima piesă „Hot”, sound-ul a fost aparte, atipic, era ceva ce nu se mai auzise și toată lumea a fost imediat atrasă și a devenit viral. Și de acolo, am construit pas cu pas, au apărut colaborări cu artiști internaționali, colaborări cu label-uri mari internaționale, practic, am vrut să demonstrez că sunt mai mult decât un „one-hit wonder”. În curând, se împlinesc 17 ani de când am lansat „Hot” și mă bucur enorm de toată această călătorie.

„Nu există o rețetă a succesului”

– Cum vezi industria muzicală din România la ora actuală? Care sunt punctele forte și punctele slabe? Ce ar trebui îmbunătățit pentru ca și alți artiști români să atingă succesul internațional?

– Industria muzicală din România a evoluat considerabil, avem și mai mulți artiști talentați, cu mulți dintre ei sunt bucuroasă să fiu colegă la Global Records. Nu cred că sunt persoana potrivită să spun ce ar trebui să facă să aibă succes internațional, sunt vremuri în care o piesă poate deveni virală pe TikTok și să devii cunoscut în toată lumea peste noapte sau poți încerca ani de zile și să nu iasă. Nu există o rețetă a succesului.

– Ai atins un succes global, dar cum te simți percepută acasă, în România? Te simți iubită și apreciată de publicul român, așa cum ești peste hotare?

– Chiar mă simt iubită, susținută și apreciată. Am avut de curând show la Timișoara, la Flight Festival, și a fost o atmosferă extraordinară, la fel și la Beach, Please!. Urmează UNTOLD. De fiecare dată sunt primită cu energie bună și iubire și sunt fericită.

– Te-ai gândit să lansezi un album exclusiv în limba română în viitorul apropiat? Ce ar însemna un astfel de proiect pentru tine?

– M-am gândit și la un album integral în limba română, este un proiect pe care îl iau în considerare pe viitor. Dar nu am neglijat niciodată piesele în limba română, am cel puțin una-două piese în fiecare an care sunt piese proprii, dar și colaborări cu alți artiști din România.

– Apropo de asta, mi-a plăcut foarte tare colaborarea ta cu Deliric pentru piesa „Anxius” – cum a fost pentru tine întreaga experiență și ce înseamnă melodia pentru tine?

– Ne doream de foarte mult timp să lansăm o piesă împreună, era o dorință de ambele părți care s-a materializat cel mai bine în contextul noului album lansat de Toto. Avem primele noastre două piese împreună „Anxius” și „Nichita”, ambele incluse pe albumul „DSIII”. „Anxius” este o piesă specială pe care am cântat-o live împreună pentru prima dată la Beach, Please!

– Cum se îmbină creativitatea în viața voastră de cuplu? Este o sursă de inspirație și de creștere reciprocă? Ce rol joacă suportul emoțional în procesul vostru artistic?

– Creativitatea este importantă, este un element care face viața noastră de cuplu și mai frumoasă și clar, este o sursă de inspirație. Iar faptul că în orice fac din punct de vedere personal și profesional, îl am pe Toto alături de mine, îmi oferă liniște și echilibru.

„E important să fii vocal atunci când ai ceva de spus”

– Ești una dintre cele mai influente personalități publice din România. Consideri că un artist are o responsabilitate socială dincolo de muzica sa?

– Artiștii au și responsabilitate socială și, de multe ori, au o contribuție definitorie în campanii sociale, în situații delicate când e nevoie de vocea unor oameni cu platformă care să atragă mai mult atenția asupra unor probleme sociale.

– Ți-ar plăcea să fii mai vocală pe teme sociale sau politice – cum vezi lucrurile?

– E important să fii vocal atunci când ai ceva de spus și ai o cunoaștere mult mai amplă a subiectelor. M-am implicat social de fiecare dată când am simțit că am ceva de spus și pot avea o contribuție.

– Ai fost la vot la ultimele alegeri. Cum vezi responsabilitatea unui artist de a fi un cetățean implicat, chiar și prin simplul gest de a merge la vot? Crezi că artiștii ar trebui să încurajeze mai mult participarea civică?

– Am mers la vot de fiecare dată, este un lucru esențial pentru un cetățean responsabil. Artiștii sunt tot mai vocali pe subiecte de participare civică, tocmai pentru că și ei își doresc o țară și o societate care să evolueze, cu oameni care să simtă că trăiesc bine și civilizat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„A fi diferit nu înseamnă a fi greșit”

– Pentru tine, ce înseamnă cu adevărat libertatea și acceptarea, atât la nivel personal, cât și social? Crezi că societatea românească este suficient de deschisă și tolerantă cu diferențele?

– E important să ne simțim liberi, să putem să ne bucurăm de o viață echilibrată, pe care să o trăim decent și fără a avea un impact negativ asupra altora. A fi diferit față de niște standarde pe care fiecare le crede ideale nu înseamnă a fi greșit. Societatea românească nu este încă atât de deschisă și tolerantă, suntem într-un proces de adaptare.

– Dacă ai avea puterea să schimbi un singur aspect al societății românești, care ar fi acela și de ce?

– Mi-ar plăcea să nu mai avem atât de mulți copii care să crească în lipsuri și care să fie nevoiți să abandoneze școala, la fel cum mi-ar plăcea ca persoanele vârstnice și vulnerabile să aibă condiții de trai decente.

– Ce admiri cel mai mult la femeile din România?

– Sunt multe femei în România care își fac vocea auzită și care contribuie la schimbare și cred că este un moment esențial pentru societate.

– Ce mai este de făcut pentru ca femeile să atingă egalitatea reală și să își poată exercita pe deplin drepturile și libertățile?

– Mai multă educație, empatie, acceptare, mai puțin misoginism și desconsiderare.

„E important să te faci auzit și cunoscut”

– Și dacă tot vorbim de femei – cum vezi tinerele artiste din noua generație – ce-ți place la ele (atitudine/sound/muzică)?

– Sunt foarte multe artiste din noua generație talentate, sigure pe ele, cu unele sunt colegă la Global Records și mă bucur că noul val sună bine și vine cu multă încredere în sine.

– Apropo de asta, dacă ar fi să dai câteva sfaturi unei femei talentate la început de drum, din propria ta experiență, având în vedere că trăim într-o eră a internetului – ce i-ai spune și cum crezi că poate ajunge la publicul dorit?

– Și în cazul meu, la început, Internetul a avut o contribuție importantă, piesa mea „Hot” a devenit virală pe YouTube și, în paralel, radiourile au preluat-o, întâi cele din România, apoi și Franța, Spania, Italia etc. E important să te faci auzit și cunoscut, să exersezi și să încerci postări cât mai diferite, până găsești ce ți se potrivește. Trebuie să muncească, să creadă în visul lor, în șansa lor și să se înconjoare în timp de profesioniști care să creadă în ele și în talentul lor și să le ajute să își urmeze visul.

– Dincolo de scenă și de succes, ce o împlinește cu adevărat pe INNA ca persoană? Ce te face fericită și îți dă sens în viață?

– Îmi place să călătoresc, să mă bucur de experiențe și locuri noi. Mă încarcă timpul petrecut cu Toto, cu prietenii, cu familia.

– Unde te mai putem vedea în următoarea perioadă și ce urmează?

– Am o vară plină de concerte în Europa, multe festivaluri. Urmează să mai lansez muzică, o colaborare cu Moblack, dar și o sesiune Rock the Boat, filmată în Delta Dunării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE