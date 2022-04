Clipul a fost publicat de Nexta joi, 28 aprilie. În elicopterul militar, alături de cei doi preoți se află mai multe persoane îmbrăcate în civil.

Nu este clar dacă acțiunea preoților are vreo legătură cu faptul că au fost executate lovituri pe acest teritoriu rusesc și nici ziua în care a avut loc zborul nu e specificată.

#Russian priests decided to fly around Stary Oskol, #Belgorod with icons and Holy Fire in a military helicopter. pic.twitter.com/txK9eorA1l