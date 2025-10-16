20 octombrie – 30 noiembrie 2025, perioada de înscriere

Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole, pe pagina sa de Facebook.





„Știu câtă speranță se ascunde în fiecare dosar și câtă așteptare în fiecare pas al acestui drum. Ne dorim ca de la anul, statul să fie un sprijin și mai puternic pentru mai multe persoane și familii care își doresc să aducă pe lume un copil”, a precizat Florin Manole.

Potrivit unui comunicat al MMFTSS, înscrierile se realizează exclusiv online, prin intermediul platformei digitale disponibile pe site-ul ministerului. Link-ul către platformă va fi disponibil pentru depunerea dosarelor doar din data de 20.10.2025, ora 10.00.

Perioada de înscriere în program este 20 octombrie – 30 noiembrie 2025. După această dată nu vor mai fi acceptate dosare noi, precizează ministerul.

Ce documente se cer

Toate documentele trebuie să fie complete şi corect completate şi încărcate în platforma digitală, în formatul solicitat, se subliniază în comunicat.

Dosarul de înscriere cuprinde:

cererea de înscriere completată şi semnată (Anexa nr. 1);

declaraţia pe propria răspundere (Anexa nr. 1a);

documentul medical care să ateste diagnosticul de infertilitate (document de indicaţie FIV – Anexa nr. 1b);

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

acordul individual privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 1c);

copia actului/actelor de identitate, certificată „conform cu originalul” şi semnată olograf;

adeverinţă/adeverinţe care atestă calitatea de asigurat/asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate în termen de valabilitate.

Mii de cupluri din România sau chiar femei singure vor primi 15.000 de lei de la stat în 2025. Implicarea organizațiilor și presiunea publică au convins Guvernul Bolojan să reia programul pentru FIV, iar 6.600 de fertilizări vor fi finanțate anul acesta.

Sprijinul financiar, în valoare de 15.000 de lei per procedură, va fi acordat miilor de cupluri sau femei singure care doresc să devină părinți prin FIV. Această măsură vine ca răspuns la oprirea programului în iunie 2025, odată cu instalarea Guvernului Bolojan. La acel moment, România a devenit prima țară din Uniunea Europeană care nu sprijinea programul pentru FIV.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE