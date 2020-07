Libertatea a luat legătura cu inspectorul-școlar adjunct, care a spus că nu dorește să îi fie folosit numele în spațiul public, a explicat că se află într-o stare bună de sănătate și că îi pare rău că a pus în pericol și alte persoane.

Informația a apărut în spațiul public în urma unui anunț făcut de către sindicatul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă, care a precizat și că în momentul de față are loc o anchetă epidemiologică extinsă pentru a determina care sunt contacții direcți în urma întâlnirilor de la inspectorat.

„După o discuția pe care am avut-o cu doamna inspector școlar general am confirmarea că există un caz depistat la nivelul celor din ISJ Iași, mă refer chiar la un inspector cu funcție de conducere, din câte înțeleg doamna respectivă a fost confirmată cu SARS-COV2, să vedem care va fi și situația celorlalte cadre de la nivelul inspectoratului”, a declarat Laviniu Lăcustă.

Reprezentanții ISJ Iași au remis în această dimineață un comunicat de presă în care au precizat că reprezentanții DSO au fost prezenți, au evaluat situația, ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar în cursul zilei de astăzi va avea loc un amplu proces de igienizare a spațiilor de la ISJ, în timp ce activitățile cu prezență fizică la sediu se suspendă.

„Activitatea personalului angajat al ISJ Iași va continua în regim de telemuncă. Totodată, comunicarea cu publicul se va realiza online, iar activitățile din calendarele specifice, care presupun prezența fizică a persoanelor, se vor desfășura la Casa Corpului Didactic Iași”, au precizat reprezentanții ISJ Iași.

La întâlnirile de la ISJ Iași a fost prezent, alături de ministrul Educației, și ministrul Mediului, Costel Alexe, care este și președintele PNL Iași. Contactat telefonic de Libertatea, acesta a precizat că a luat legătura în această dimineață cu cei de la DSP Iași și că li s-a comunicat că nu intră în rândul contacților direcți, putând să își desfășoare activitatea în continuare.

„Am discutat la DSP Iași în această dimineață și mi s-a transmis că nu suntem contacți direcți în urma interacțiunii, că nu vom intra în ancheta epidemiologică. Eu și doamna Anisie am fost, într-adevăr, la ISJ, unde era și doamna inspector, dar a fost o distanță suficient de mare, nu am avut contact direct cu aceasta, am intrat și am ieșit primii din sală”, a declarat Costel Alexe.

