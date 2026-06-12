Potrivit 9to5 Mac, această opțiune, solicitată insistent de utilizatori, este acum disponibilă. Noua funcție permite utilizatorilor să selecteze orice fotografie din grila de pe profil și să apese pe „Reordonează grila”.

Într-o fereastră dedicată, imaginile pot fi mutate manual în orice ordine dorită. După finalizare, utilizatorii pot apăsa pe săgeata din colțul stânga-sus pentru a salva modificările.

Funcția, testată de ceva timp, extinde controlul asupra conținutului personal. În 2025, Instagram a introdus o funcție similară pentru rearanjarea pozelor din carusel după publicare.

Acum, platforma face un pas mai departe, oferind această opțiune și la nivel de grilă de profil.

„Funcția este disponibilă începând de săptămâna aceasta”, a anunțat contul Threads al Instagram. Cu toate acestea, implementarea poate varia, iar nu toți utilizatorii au acces încă.

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