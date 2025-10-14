Conform noilor reguli:

Adolescenților li se vor ascunde conturile care distribuie conținut sexualizat sau materiale legate de droguri și alcool.

Postările care conțin limbaj injurios nu vor fi recomandate, deși adolescenții le pot căuta dacă doresc.

Conturile care includ linkuri către site-uri pentru adulți, cum ar fi OnlyFans, sau magazine de alcool, vor fi ascunse.

Adolescenții nu vor putea urmări aceste conturi și nici interacționa cu materialul publicat de acestea.

Compania a precizat că adolescenții vor putea căuta aceste materiale, dar nu le vor mai vedea în mod activ în feed sau recomandări. Scopul noii politici este de a oferi părinților mai multă claritate și control asupra conținutului pe care îl accesează tinerii, aliniind platforma la standarde de siguranță ușor de înțeles.

Noile reguli vor fi implementate inițial în SUA, Marea Britanie, Australia și Canada, urmând ca, ulterior, să fie extinse și în alte regiuni. Această decizie vine în contextul criticilor tot mai puternice la adresa Meta privind modul în care platformele sale gestionează siguranța copiilor și sănătatea mintală a tinerilor utilizatori.

În ultimii ani, compania a introdus instrumente pentru părinți care permit monitorizarea și controlul activității adolescenților, precum și raportarea conturilor neadecvate. Meta susține că noile modificări reprezintă un pas important pentru crearea unui mediu online mai sigur pentru tineri.

În septembrie, Meta, compania care deține Instagram, a fost implicată într-o controversă după ce fotografii cu eleve în uniformă au fost utilizate pentru promovarea platformei Threads. Părinții și-au exprimat indignarea, susținând că imaginile copiilor lor au fost folosite fără consimțământ în reclame care se adresau bărbaților adulți.