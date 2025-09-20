Un bărbat de 37 de ani din Londra a raportat că a primit în mod repetat reclame pentru Threads care conțineau exclusiv imagini cu fete în uniformă școlară, unele având numele vizibile. Aceste fotografii proveneau din postări ale părinților care marcau întoarcerea copiilor la școală.

Tatăl unei fete de 13 ani a declarat: „Când am aflat că o imagine cu ea a fost exploatată într-un mod care părea sexualizat de către o companie uriașă ca aceasta pentru a-și promova produsul, m-a dezgustat destul de tare.”

O altă mamă, al cărei cont Instagram are doar 267 de urmăritori, a fost șocată să afle că postarea cu fiica ei a atras aproape 7.000 de vizualizări, majoritatea de la bărbați necunoscuți peste 44 de ani.

Meta susține că imaginile nu încalcă politicile companiei, fiind considerate „instrumente de recomandare” pentru conținut public. Un purtător de cuvânt a declarat: „Imaginile distribuite nu încalcă politicile noastre și sunt fotografii de întoarcere la școală postate public de părinți.”

Beeban Kidron, activist pentru drepturile copiilor online, a criticat dur practicile Meta: „A oferi fete de vârstă școlară drept momeală pentru a face publicitate unui serviciu comercial este un nou minim chiar și pentru Meta.”

Kidron a cerut autorității de reglementare Ofcom să investigheze dacă aceste practici încalcă noile măsuri introduse pentru protecția copiilor online.

