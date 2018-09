UPDATE 18.00: Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Aurel Vainer, s-a declarat luni „stupefiat” de comparaţia pe care consilierul guvernamental Darius Vâlcov ar fi făcut-o pe pagina sa de Facebook între şeful statului, Klaus Iohannis, şi Adolf Hitler.

„Am citit cu stupefacţie şi consternare pe internet un recent comentariu ilustrat grafic al domnului Darius Vâlcov, consilier al prim-ministrului României. În nume propriu şi al evreilor din România, afirmăm că nu putem concepe ca preşedintelui ales al ţării noastre de o mare majoritate a populaţiei cu drept de vot din ţară şi străinătate, Excelenţei Sale domnului Klaus Werner Iohannis, să i se atribuie chipul lui Adolf Hitler, ucigaşul a milioane de evrei în Holocaust. Domnul Klaus Iohannis a fost ales perfect democratic, în mod liber, sistem legitim reinstaurat în România după 1989„, a spus Aurel Vainer, într-o postare pe pagina oficială a FCER, citată de Agerpres.

Aurel Vainer adaugă că faptele şi poziţia pe care le-a avut atât înainte, cât şi după ce a devenit preşedinte, a dovedit că Iohannis are înalte calităţi morale şi politice, acţionând cu perseverenţă pentru ca România să fie cu adevărat membru deplin al UE şi NATO.

„În dese ocazii, am constatat preocuparea reală a domnului Iohannis pentru combaterea antisemitismului şi a xenofobiei, acesta exprimând în mod ferm atitudinea de apărător al memoriei victimelor Holocaustului. Având în vedere considerentele de mai sus şi pentru alte fapte de o ţinută civică ireproşabilă manifestate, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România a acordat domnului Iohannis, căutător de înţelegere şi prietenie între componentele poporului român, Medalia de Onoare ‘Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România’. Exprimăm un protest sever faţă de cele înscrise atât de grav şi de neadevărat de către domnul Darius Vâlcov pe pagina domniei sale de Facebook. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România a avut şi are relaţii de lucru excepţionale cu Forumul Democrat al Germanilor din România, care pot fi un exemplu de bună pace şi înţelegere şi în grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, unde, împreună cu domnul deputat Ovidiu Ganţ, am construit un parteneriat solid, bazat pe respect reciproc şi amiciţie. Nu putem accepta nicicum actul nepermis de comparare între domnul preşedinte Klaus Werner Iohannis şi unul dintre cei mai mari criminali din istoria omenirii. Subliniem că, în ceea ce ne priveşte, domnul Iohannis este exact opusul unui om cu convingeri naziste, antisemite sau xenofobe„, a subliniat Aurel Vainer.

„Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel a luat la cunoştinţă, cu maximă îngrijorare, despre gestul pe care unul dintre consilierii premierului, Darius Vâlcov, l-a făcut pe pagina sa de Facebook prin care îl înfăţişează pe preşedintele Klaus Iohannis în chip de Adolf Hitler folosind în postare şi alte elemente specifice nazismului. Astfel de postări, făcute de către un demnitar al statului pot atrage după sine şi încuraja totodată derapaje grave”, transmite Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, pe Facebook.

Membrii Institutului reamintesc că promovarea, în spaţiul public, a unor simboluri fasciste, legionare sau naziste intră sub incidenţa Legii nr. 217/2015, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002, privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Duminică seară, pe pagina de Facebook a lui Darius Vâlcov, a fost publicat un filmuleţ în care FDGR este acuzat că este continuatorul mişcării Grupul Etnic German, iar preşedintele Iohannis apare cu o mustaţă şi o tunsoare asemănătoare lui Adolf Hitler.

Mai mult, Darius Vâlcov, consilierul premierului pe probleme economice, a fost ironic cu unul dintre protestatarii Rezist, publicând, pe pagina sa de Facebook, un act medical pe numele respectivului. „Ce avem noi aici? Sandilău cu acte-n regulă”, a scris Vâlcov. Apropiatul lui Liviu Dragnea a şters postarea, la nici o oră de la publicare. Luni, europarlamentarul ALDE Renate Weber a cerut demisia lui Darius Vâlcov din funcția de consilier al premierului.

Citeşte şi

Gabriela Firea, o nouă serie de atacuri la adresa lui Dragnea: „Nu i-a răspuns Corinei Creţu la telefon toată vara / Carmen Dan a fost prima pe lista lui Dragnea să fie prim-ministru'