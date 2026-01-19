Tratatul prin care SUA au cumpărat Insulele Virgine a menționat și Groenlanda

Președintele american Donald Trump vrea ca Statele Unite să dețină Groenlanda, insistând că țara sa are nevoie de acest teritoriu care aparține Regatului Danemarcei din motive de „securitate națională” și nu a exclus chiar și preluarea ei prin forță. Dar nu este pentru prima dată când SUA încearcă să anexeze teritoriu danez.

În urmă cu mai bine de o sută de ani, departe de frigul polar al Groenlandei, în căldura din Caraibe, câteva insule mici aveau să treacă din stăpânirea Danemarcei în cea a Statelor Unite. Și la vremea respectivă, Washingtonul a invocat motive strategice și de autoapărare. Dar, spre deosebire de acum, danezii au fost de acord și s-a ajuns la un acord de cumpărare.

În 1916, Statele Unite și Danemarca au convenit vânzarea Insulelor Virgine pentru 25 de milioane de dolari în aur, temându-se ca Germania să nu preia controlul lor în Primul Război Mondial. Tratatul a fost aprobat, iar insulele au trecut sub steagul SUA la 31 martie 1917, marcând sfârșitul stăpânirii daneze.

Și Groenlanda făcea parte atunci din înțelegere, deoarece, conform acordului semnat de ambele guverne, Washingtonul se angaja să respecte controlul danez asupra Groenlandei, relatează El Nacional, una dintre cele mai importante publicații din Venezuela. Într-o clauză separată, Statele Unite recunoșteau suveranitatea Danemarcei asupra Groenlandei. A fost o formulare diplomatică menită să prevină orice dispută teritorială viitoare între cele două țări.

De la Danemarca la SUA: povestea Insulelor Virgine

Insulele Virgine Americane, situate în Marea Caraibelor, la est de Puerto Rico, sunt un teritoriu aflat sub suveranitatea Statelor Unite. Cu o populație de aproximativ 83.000 de locuitori, acest arhipelag include insulele principale Saint John, Saint Thomas și Saint Croix, alături de alte câteva zeci de insulițe și bancuri de corali.

În ciuda faptului că sunt cetățeni americani, locuitorii acestor insule nu au dreptul să voteze în alegerile prezidențiale. Economia regiunii se bazează în principal pe turism, iar majoritatea populației are origini africane.

În urmă cu mai bine de un secol, Insulele Virgine Americane erau cunoscute sub numele de Indiile Daneze Occidentale, fiind sub stăpânire daneză. În secolele XVI-XVII, mai multe imperii europene, inclusiv Spania, Anglia, Franța și Olanda, au încercat să preia controlul asupra acestor teritorii, cunoscute ca adăposturi pentru pirați.

În 1684, Danemarca a preluat oficial controlul asupra insulei Saint John, iar puțin timp înainte, asupra Saint Thomas. Insulele au devenit importante pentru regatul danez datorită plantațiilor de zahăr, operate de sclavi aduși din Africa de către negustorii europeni. Importanța economică a zahărului a menținut legătura dintre insule și metropola daneză.

În a doua jumătate a secolului XIX, influența Danemarcei în regiune a început să scadă, iar Statele Unite, care ieșiseră din Războiul Civil (1861-1865), își consolidau poziția în emisfera vestică. Inspirată de Doctrina Monroe din 1823, politica americană se orienta spre expansiune teritorială și întărirea flotei navale.

Portul insulei Saint Thomas, datorită poziției sale strategice și protecției naturale, atrăgea atenția Washingtonului ca o posibilă bază pentru controlul Caraibelor. Din cauza scăderii prețurilor zahărului și a revoltelor tot mai frecvente ale sclavilor, Danemarca începea să considere insulele o povară. Potrivit istoricului danez Hans Christian Berg, „pentru danezi, era o chestiune mai ales economică”.

Cum au devenit Insulele Virgine teritoriu american

În 1867, Statele Unite și Danemarca au semnat un tratat prin care Indiile Daneze Occidentale urmau să fie vândute Statelor Unite pentru suma de 7,5 milioane de dolari în aur. Totuși, tranzacția nu s-a finalizat, în parte din cauza controverselor legate de achiziția Alaskăi din 1868, când Washingtonul a cumpărat acest teritoriu arctic de la Rusia pentru circa 7 milioane de dolari. Mulți americani au criticat decizia, considerând Alaska o „bucată de pământ înghețat fără valoare”.

Decizia finală privind Insulele Virgine Americane a venit în contextul Primului Război Mondial (1914-1918). Europa era măcinată de conflict, iar Statele Unite erau presate să intre în război alături de aliați pentru a învinge Germania și Puterile Centrale. Președintele Woodrow Wilson întâmpina dificultăți în a convinge Congresul și opinia publică americană de necesitatea implicării, până când atacurile submarinelor germane asupra navelor americane au schimbat percepția.

Astrid Andersen, de la Institutul Danez de Studii Internaționale, a explicat pentru El Nacional: „Danemarca era neutră în război, iar temerea Washingtonului era că Germania ar putea invada și ar putea prelua controlul insulelor și al portului Saint Thomas”.

Dacă insulele ar fi fost cucerite de Germania, acestea ar fi devenit o bază strategică pentru atacurile submarine asupra navelor americane, un scenariu de coșmar pentru strategii SUA. După ce Spania fusese alungată din Cuba și Puerto Rico în războiul din 1898, Insulele Daneze erau printre ultimele rămășițe ale influenței europene în Caraibe, iar deschiderea Canalului Panama în 1914 a sporit interesul pentru securitatea rutelor maritime.

În august 1916, Statele Unite și Danemarca au ajuns la un acord privind vânzarea insulelor pentru suma de 25 de milioane de dolari în aur, echivalentul a aproximativ 630 de milioane de dolari astăzi, conform estimărilor Bloomberg.

Tratatul prevedea atunci că SUA nu se va opune extinderii intereselor politice și economice daneze asupra întregii Groenlande, un punct care, conform El Nacional, „ar putea fi ignorat de administrația Trump în contextul dorinței sale de a achiziționa Groenlanda”.

Convenția a fost aprobată de ambele țări, iar în Danemarca votul popular a susținut majoritar vânzarea. La 31 martie 1917, steagul Statelor Unite a fost arborat pentru prima dată pe clădirile guvernamentale ale insulelor, într-o ceremonie solemnă. Garda de onoare daneză a coborât steagul Danemarcei și l-a transportat înapoi acasă, simbolizând finalul controlului danez.

