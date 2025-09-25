Noile cercetări arată că tehnologia din spatele modelelor avansate de inteligenţă artificială poate rezolva în câteva minute simulări ale nivelul III, considerat cel mai greu nivel al examenului de analist financiar certificat, transmite CNBC.

Studiul, realizat de cercetători de la New York University Stern School of Business şi platforma de administrare a averilor bazată pe AI Goodfin, a evaluat 23 de modele de limbaj de mari dimensiuni.

Dacă în urmă cu doi ani AI putea trece nivelurile I şi II, dar eşua la nivelul III din cauza componentelor de eseu, acum evoluţia rapidă a tehnologiei demonstrează că modelele sunt capabile să facă faţă raţionamentului analitic specializat cerut în gestionarea portofoliilor şi planificarea averii.

„Cred că există cu siguranţă un viitor în care această tehnologie va transforma industria”, a declarat Anna Joo Fee, fondatoarea Goodfin.

Rezultatele arată că modele de frontieră, precum o4-mini, Gemini 2.5 Pro şi Claude Opus, au reuşit să treacă testele folosind tehnici de „chain-of-thought prompting” pentru a răspunde corect atât la întrebări cu răspuns multiplu, cât şi la eseuri.

Totuşi, fondatoarea Goodfin crede că AI nu va înlocui certificarea CFA pentru că „există aspecte precum contextul şi intenţia pe care maşina nu le poate evalua încă, iar aici intervine valoarea umană, prin înţelegerea limbajului nonverbal şi a indiciilor subtile”.

