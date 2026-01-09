Drumul clasic facultate-birou nu mai garantează un loc de muncă stabil

Sander van t Noordende, CEO global al Randstad, companie care angajează aproximativ o jumătate de milion de persoane în fiecare săptămână, spune că modelul clasic – facultate, diplomă, birou – nu mai oferă siguranța de altădată.

„Oamenii trebuie să reflecteze asupra faptului dacă aceasta încă este calea cea bună – obținerea unui împrumut pentru studenți, mersul la facultate și pregătirea sau educația pentru o profesie care se schimbă rapid”, a declarat acesta pentru Fortune.

El subliniază că mesajul transmis timp de generații începe să nu mai fie valabil: „Cu toții am crescut, părinții spunându-ne: «Du-te și fă ceva la facultate sau la universitate și apoi fă ceva într-un birou», iar acea cale care a funcționat mult timp începe să se destrame”.

Iar asta se vede, mulți absolvenți de facultate spun că universitatea nu mai merită costurile.

În timp ce alții plătesc taxe de mii de euro la facultate și apoi au salarii ca un vânzător din supermarket.

Inteligența artificială lovește direct în joburile de birou

Potrivit lui van t Noordende, absolvenților le este deja mai greu să își găsească un loc de muncă, mai ales în domenii precum marketingul, comunicarea sau designul.

„Se vede deja asta, absolvenților le este mai greu să găsească un loc de muncă. Se vede asta în profesii precum marketing, comunicare, design… uitați-vă cât de bună este deja inteligența artificială în unele dintre aceste domenii”.

Mai mult, lideri din tehnologie avertizează că AI-ul este deja comparabil cu angajații entry-level și ar putea reduce drastic numărul locurilor de muncă cu gulere albe până în 2030.

Un studiu recent al Universității Stanford arată că impactul este „semnificativ și disproporționat” asupra Generației Z.

Ospitalitatea și meseriile, alternativele viitorului

În acest context, CEO-ul Randstad spune că tinerii care au investit deja mii de dolari într-o diplomă ar putea avea mai mult succes în domenii considerate până nu de mult „de tranziție”.

Barmanii, barista, lucrătorii în construcții sau meseriașii calificați sunt tot mai căutați și, în unele cazuri, înregistrează creșteri salariale mai rapide decât angajații de birou.

Există numeroase locuri de muncă bine plătite, care nu necesită diplomă de licență.

„Locurile de muncă se vor schimba – și se schimbă – dar vor apărea și noi locuri de muncă”, afirmă van t Noordende.

„Există o cerere masivă de meserii calificate, ingineri mecanici, operatori de mașini, ingineri de întreținere, șoferi de stivuitoare, șoferi de camion – orice”.

El merge chiar mai departe, spunând că nu mai este „un sfat bun” să li se spună tinerilor să își urmeze pasiunile.

„Nu, să înveți un meșteșug, o meserie, o abilitate sau o profesie, prin care poți câștiga bine existența și te poți întreține pe tine și familia ta, este un sfat mult mai bun decât să-ți urmezi pasiunea”, adaugă acesta.

Recalificarea, cheia supraviețuirii profesionale

Pentru cei care sunt hotărâți să urmeze o facultate, van t Noordende consideră că disciplinele STEM vor rămâne relevante.

Însă pentru cei care au ales deja domenii cu perspective în scădere, mesajul este clar: „Recalificați-vă. Învățarea de noi abilități este întotdeauna benefică”.

El îi încurajează pe tineri să analizeze realist piața muncii: „Privește în jurul tău și acolo unde vezi oportunități care se potrivesc cu abilitățile și experiența ta și mergi acolo”. Însă el avertizează că uneori va fi nevoie să „înghițiți în sec și să spuneți: «Bine, asta nu funcționează»”.

În final, CEO-ul Randstad subliniază că schimbarea direcției nu este un eșec, ci o adaptare necesară la realitatea economică actuală.

„Trebuie să te dai jos de pe scaun și să-ți dezvolți abilități”, spune el, concluzionând că viitorul aparține celor care știu să se reinventeze.

Asta îi trimite pe din ce în ce mai mulți adulți înapoi în băncile școlii.

