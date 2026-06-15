Interdicția în Marea Britanie este considerată mai dură decât cea din Australia

Australia, Canada, Brazilia și Indonezia au adoptat deja legislații sau au anunțat restricții de acces bazate pe vârstă pentru copii. Alte țări, precum Spania, Danemarca și Coreea de Sud, analizează măsuri similare, iar Franța dezbate o posibilă interdicție totală pentru adolescenți sau doar pentru anumite platforme, relatează Euronews. Marea Britanie se alătură acum acestui val global, propunând o interdicție considerată mai dură decât cea din Australia.

Starmer a subliniat că măsurile britanice vor merge mai departe decât cele australiene, incluzând nu doar interdicția pentru copiii sub 16 ani, dar și introducerea unor interdicții de utilizare pe timp de noapte pentru adolescenții mai mari și restricții asupra utilizării chatbot-urilor bazate pe inteligență artificială.

We are banning social media access for under 16s.



These days kids must find their feet in a world where technology intrudes into every area of their life.



I just cant let that go on anymore. So were giving children their childhoods back. pic.twitter.com/jn7iQrcwk8 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 15, 2026

În acest context, vor fi impuse restricții asupra platformelor de jocuri și de streaming live, scrie Reuters.

Decizia guvernului britanic vine după o consultare publică la care au participat 116.000 de persoane, inclusiv părinți, copii și reprezentanți ai industriei tehnologice. Potrivit unui studiu citat de Euronews, 90% dintre părinți sunt de acord cu interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani.

Secretarul de Stat pentru Cultură, Lisa Nandy, a subliniat că interdicția este doar una dintre măsurile care trebuie implementate pentru a îmbunătăți siguranța online.

Pentru a aplica această măsură, guvernul britanic cere companiilor de tehnologie să implementeze sisteme de verificare a vârstei, inclusiv tehnologii de recunoaștere facială sau vocală, utilizarea actelor de identitate guvernamentale ori sisteme de deducere a vârstei.

Australia a devenit prima țară care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la rețele sociale

Australia a devenit prima țară care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la rețele sociale, începând cu decembrie 2025. Platforme precum TikTok, X, Instagram, Facebook, YouTube și Snapchat sunt acum inaccesibile minorilor, iar companiile care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (30,2 milioane de euro).

Cu toate acestea, măsurile stricte din Marea Britanie ar putea avea și efecte adverse. Profesorul Jon Crowcroft de la Universitatea Cambridge avertizează că interdicțiile ar putea împinge copiii către site-uri nesigure sau metode alternative de acces.

„Există un risc real ca acest lucru să-i împingă pe unii utilizatori către site-uri mai proaste, iar supravegherea dispozitivelor este aproape imposibilă din punct de vedere tehnic”, a declarat Jon Crowcroft, profesor de sisteme de comunicații la Universitatea din Cambridge.

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