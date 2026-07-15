Uniunea Europeană prelungește protecția pentru refugiații ucraineni

Uniunea Europeană a decis prelungirea protecției temporare pentru refugiații ucraineni până în 2028, dar modifică regulile pentru unele categorii de cetățeni. Conform unui comunicat al Consiliului UE, emis miercuri, „având în vedere nevoile de apărare în schimbare ale Ucrainei, de acum înainte, protecția temporară va fi acordată doar celor care își îndeplinesc obligațiile militare în Ucraina”. Practic, bărbații eligibili pentru serviciul militar vor fi excluși din acest program.

Documentul subliniază că această limitare se aplică doar noilor solicitanți, persoanele care beneficiază deja de protecție temporară nefiind afectate.

Măsura a fost adoptată pe fondul nevoii de rotație a soldaților

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a evidențiat, într-o întâlnire din aprilie cu cancelarul german Friedrich Merz, importanța întoarcerii bărbaților ucraineni în țară.

„Îmi doresc cu adevărat ca ucrainenii, în special bărbații, să se întoarcă acasă. Este o chestiune de dreptate. Avem oameni, soldați pe front, care au nevoie de rotație”, a declarat Volodimir Zelenski.

Reguli stricte se vor aplica pentru noii solicitanți

Comisarul european pentru Migrație, Magnus Brunner, a inițiat această decizie la nivelul UE, subliniind luna trecută că „protecția temporară nu trebuie acordată, ca regulă, persoanelor nou sosite, care nu sunt autorizate de autoritățile ucrainene să părăsească Ucraina, având în vedere obligațiile lor militare”.

Legea Marțială a fost introdusă în Ucraina în 2022

După ce Rusia a lansat invazia la scară largă în februarie 2022, Ucraina a introdus legea marțială, interzicând bărbaților cu vârste între 25 și 60 de ani, apți pentru serviciul militar, să părăsească țara, cu unele excepții.

Potrivit Politico, aproximativ 1,17 milioane de bărbați ucraineni beneficiază în prezent de protecție temporară în statele membre ale UE. În 2023, mass-media ucraineană a raportat că aproximativ 650.000 de bărbați ucraineni de vârstă militară au plecat în UE.

Mecanismul de protecție temporară pentru ucraineni a fost extins de mai multe ori în UE

Mecanismul de protecție temporară al UE a fost introdus în martie 2022, oferindu-le refugiaților ucraineni dreptul de a trăi, munci și studia în țările membre ale Uniunii Europene. Deși inițial fusese gândit pentru un an, acesta a fost prelungit în repetate rânduri pentru a răspunde crizei umanitare generate de conflict.

În 2025, potrivit datelor furnizate de Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR), existau 6.900.000 de refugiați ucraineni la nivel global. În România se aflau, în februarie 2025, 179.820 de refugiați ucraineni.

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