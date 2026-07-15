Kasparov subliniază că liderul de la Moscova nu are în plan nicio formă de compromis după alegerile parlamentare din Rusia din această toamnă. Analizând comportamentul istoric al președintelui rus, opozantul a explicat mecanismul prin care funcționează deciziile de la Kremlin:

„Putin a escaladat întotdeauna când a simțit că are probleme… iar cea mai firească escaladare este provocarea.”

În timp ce cancelariile occidentale caută soluții diplomatice, Kasparov atrage atenția că aparatul de stat de la Moscova este complet setat pe continuarea ostilităților.

„Nu există niciun singur semn în mașinăria de propagandă rusă, în acțiunile guvernului rus sau în discursurile lui Putin care să arate că se pregătesc de pace. Toate semnele indică o singură direcție: război, război, război, război.”

Capcana din flancul estic: „NATO nu va mai exista în acel moment”

Pentru a-și atinge scopurile, Putin nu are nevoie de o invazie militară de proporții împotriva Occidentului, care ar declanșa un răspuns colectiv. Kasparov anticipează o strategie mult mai perfidă: o incursiune rapidă și limitată într-un stat de pe flancul estic al Alianței, cum ar fi Letonia sau Estonia, cu scopul de a testa reacția Statelor Unite și a celorlalți aliați.

Moscova ar putea ocupa un oraș mic de graniță, cu populație majoritar rusofonă, provocând o criză de securitate majoră. Dacă Washingtonul sau marile puteri europene vor ezita să aplice Articolul 5 privind apărarea colectivă pentru un teritoriu atât de mic, planul Rusiei va fi îndeplinit.

„Dacă SUA nu vor interveni, scopul lui Putin va fi atins: NATO nu va mai exista în acel moment.”

Această analiză vine la scurt timp după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a recunoscut public că „nimeni” nu știe în prezent cum să îl forțeze pe Vladimir Putin să accepte negocierile, în timp ce războiul din Ucraina continuă fără un deznodământ clar.

Planul lui Kasparov pentru a lovi punctul slab al Kremlinului

Prezent în fața instituțiilor europene în cadrul Platformei pentru Dialog cu Forțele Democratice Ruse, Garry Kasparov a cerut guvernelor din Europa să își schimbe radical strategia și să lovească acolo unde regimul militar este cel mai vulnerabil: resursa umană înalt calificată.

Opozantul propune crearea unui program european masiv de azil și integrare pentru specialiștii ruși care vor să rupă legăturile cu Moscova, dar sunt blocați de expirarea documentelor.

„Care este cel mai slab punct al lui Putin? Creierele. Experții în computere, inginerii, financiarii… Ei nu au nevoie de asistență socială, au nevoie doar de documente. Ce-ar fi să le oferim șansa de a trece de cealaltă parte?”

În plus, Kasparov consideră că atacurile ucrainene din interiorul granițelor Rusiei reprezintă singura cale eficientă de a provoca o ruptură între liderul de la Kremlin și marii actori economici care îi susțin regimul.

„Cea mai mare speranță a noastră este să-l separăm pe Putin de elite. Ucrainenii fac o treabă foarte bună, pentru că de fiecare dată când lovesc ceva, cineva pierde bani.”

Fostul campion mondial a concluzionat că liderii occidentali trebuie să renunțe la jumătățile de măsură și să înțeleagă că singura cale de a opri pericolul este înfrângerea totală a regimului actual de la Moscova.

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