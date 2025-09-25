Primele imagini cu interiorul catedralei

În fotografiile date publicității se poate observa că mai există câteva schele în interior, montate de-a lungul pereților, pentru ultimele retușuri la coloane, icoane și la o porțiune din podea. Lucrările ar urma să fie finalizate până la data de 26 octombrie 2025, ziua inaugurării oficiale, când sunt așteptați sute de mii de credincioși.

Imaginile arată vitraliile, peste 100 la număr, și icoanele care înfățișează 300 de sfinți, poleiți cu aur. De asemenea, ies în evidență candelabrele, cinci la număr, dintre care cel mai mare are peste 6 metri înălțime.

Un alt element așteptat de vizitatori este clopotul de 25 de tone, pe care este gravat chipul Patriarhului Daniel. Tot în interior se află și o cruce impresionantă de 7 metri înălțime și 7 tone greutate, care a fost montată în două săptămâni, cu ajutorul unei macarale speciale.

Recomandări Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri

Catedrala este mai înaltă decât Palatul Parlamentului și reprezintă cea mai mare construcție religioasă din România. Peste 270 de milioane de euro au fost investite în ultimii 10 ani în ridicarea acesteia.

Catedrala Mântuirii Neamului, inaugurată pe 26 octombrie

Catedrala Națională va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2025, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul are o dublă semnificație: marchează 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de biserică autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de patriarhie, potrivit Agenției Patriarhiei Române.

„Iubim biserica fiică a României şi aşteptăm cu nerăbdare să participăm la sărbătorile oficiale de la Bucureşti, de anul viitor, dedicate centenarului ridicării la demnitatea patriarhală a Bisericii autocefale din România, de către Patriarhia Ecumenică”, declara Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I anul trecut, potrivit Basilica.

Catapeteasma, cea mai mare din lumea ortodoxă

Lucrările la catapeteasma catedralei sunt aproape de finalizare. Aceasta are peste 400 de metri pătrați și este pictată în mozaic de 220 de artiști. Este cea mai mare catapeteasmă din lumea ortodoxă.

Picturile catedralei se întind pe o suprafață de 25.000 de metri pătrați, fiecare metru pătrat de mozaic fiind realizat din 10.000 de tesere produse manual în atelierul Orsoni din Veneția, potrivit Basilica.

O dorință veche de peste un secol

Ideea construirii unei catedrale naționale a apărut încă de pe vremea regelui Carol I, după dobândirea independenței României. În 2018, la Centenarul Marii Uniri, a fost sfințit altarul catedralei, iar în Sfânta Masă a fost așezată lista cu numele celor aproximativ 350.000 de eroi români cunoscuți din istorie.

Acest gest a simbolizat jertfa întregului popor pentru credință, independență și libertate. După sfințirea din octombrie, Catedrala Națională va rămâne deschisă permanent credincioșilor.

„Va fi permanent deschisă închinătorilor și va avea un program liturgic deosebit, inclusiv la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, de luni, 27 octombrie 2025”, a declarat părintele Ionuț Corduneanu, Vicar Administrativ Patriarhal, pentru Trinitas TV.

Recomandări Nicușor Dan versus ceilalți președinți ai României. Echipele de consilieri numite la foc automat de foștii șefi de stat

Anul 2025 este și anul centenarului Patriarhiei Române, iar Patriarhia a anunțat mai multe evenimente religioase, inclusiv proclamarea canonizării unor sfinți români contemporani și sfințirea mare a Catedralei Naționale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE