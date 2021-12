INTERVIU | Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6: „Dacă nu vrem să băgăm PMB în faliment, trebuie să creștem prețul gigacaloriei și la populație”

Într-o zi cu o vreme rece și ploioasă, îl găsim pe Ciprian Ciucu în biroul său de la Primăria Sectorului 6. Pe un ecran mare rulează un video cu o randare 3D a unui bulevard al viitorului: trotuare largi, aerisite, fără mașini parcate pe margini, și străjuite de copaci. Va mai dura până va deveni realitate, dar important e că s-a început proiectul, spune primarul.

Într-un interviu pentru Libertatea, președintele PNL București explică de ce nu crede în alianța cu PSD. Îi dă doar trei ani, nu mai mult. Astfel că 2024 s-ar putea să-l propulseze, prin partid, la o candidatură la Primăria Generală. Însă momentan rămâne ferm pentru fotoliul de primar la Sectorul 6.

„Nu văd alternativă la ecuația politică cu USR”

Libertatea: Cum influențează coaliția PNL-PSD alianțele din București? Ați declarat că vă doriți să continuați colaborarea cu USR, credeți că e posibil?

Ciprian Ciucu: Singurele lucruri care s-au stabilit sunt doar la nivel național. Nu există nicio obligație la nivel local. Noi, primarii, putem să ne facem în continuare majoritățile așa cum considerăm de cuviință. Această alianță va dura atât timp cât își va dori USR. Este evident că eu nu merg în altă direcție, dar dacă ei vor dori să aleagă calea mult mai ușoară, a opoziției, o pot face.

– Ce semnale aveți până acum?

– Acum, USR se aricește și la București. În ultimele săptămâni, am simțit o radicalizare și în Consiliul Local din Sectorul 6, și la nivelul Municipiului București. Au început să caute nod în papură. Cumva, îi înțeleg. Cel puțin la nivel de București, unde Primarul General nu le dă toate competențele, se simt excluși. Știu că dumnealui face eforturi să-i țină informați și să ia deciziile împreună cu majoritatea PNL-USR, dar doar la asta se rezumă. E o situație incertă.

Am discutat cu Vlad Voiculescu și îl înțeleg, pentru că există o presiune la nivel național ca USR să fie total în opoziție. Sub această presiune, probabil că s-a dat semnalul de luptă.

– Dacă USR intră în opoziție la PMB, cum se traduce asta în activitatea Primarului General?

– Un primar fără majoritate nu există. În contextul în care USR va intra în opoziție, PNL nu-i poate asigura majoritatea, iar dacă o va face, o va face impunând niște termeni, pentru că nu mai mergem pe cec în alb.

Iar să-i asigure majoritatea PSD este extrem de puțin probabil. Nicușor Dan a fost contracandidatul Gabrielei Firea, iar ea efectiv îl urăște. Tot ce poate să facă este să revină la termenii negocierii pe care a avut-o cu Ludovic Orban și cu Vlad Voiculescu. Este singura opțiune.

Dan Barna, Nicușor Dan, Ciprian Ciucu și Ludovic Orban, în 2020

„PMB se află într-o situație proastă”

– Cum vi se pare că s-a descurcat Nicușor Dan în primul an de mandat?

– La Primăria Capitalei încă e nevoie să se înceapă reformele și să existe o prioritizare foarte clară. În momentul de față, PMB se află într-o situație proastă. Subvențiile vor fi undeva la 60% din buget – așa ceva este de neimaginat! Eu mă ariceam când eram în Consiliul General și subvențiile din partea Gabrielei Firea erau de 35-40%. Dar nu e vina lui Nicușor Dan, este un efect a tot ceea ce nu s-a făcut în termoficare în ultimii ani.

Nicușor Dan a preluat primăria într-o situație grea, a echilibrat-o bugetar, după care a primit o lovitură fabuloasă cu creșterea prețului la energie.

De aceea este nevoie să se implice și Guvernul, pentru că situația în București este dramatică. Singura soluție sunt investițiile, asta înseamnă să săpăm orașul. Iar dacă tu dai toți banii pe subvenții, de unde să mai ai și pentru investiții?

– Și ce soluții vedeți?

– Cheia este să nu mai venim cu populisme de genul: nu creștem prețul și la populație. Dacă nu vrem să băgăm PMB în faliment, trebuie să creștem puțin și la populație, cât să fie suportabil. Nu poți să lași toată povara pe umerii primăriei.

Ce se întâmplă acum cu Bucureștiul este minutul 59 dinainte de miezul nopții, pentru că nu ne mai permitem să luăm fața bucureștenilor cu târguri, sindrofii și cel mai lung cârnat. Noi nu trebuie să facem ce ar încânta oamenii, ci ceea ce trebuie făcut. Trebuie să ne asumăm că punem Bucureștiul pe direcția corectă, iar termoficarea este una dintre marile priorități, alături de trafic.

Ce spune despre o candidatură la Primăria Generală

– Vă doriți al doilea mandat la Sectorul 6?

– Categoric, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut. La cât de greu se mișcă administrația, la cât de mult stai după fel și fel de avize, patru ani nu sunt de ajuns. Așa că eu vreau ca măcar o parte din proiectele pe care le am acum să fie gata până în 2024, iar celelalte să continue.

– Excludeți o candidatură la Primăria Generală în 2024?

– Răspunsul meu categoric este da, pentru că îmi doresc sincer încă un mandat la Sectorul 6.

Sunt convins că dacă nu vom avea o alianță și dacă Nicușor Dan nu va performa, ai mei mă vor împinge în față.

E prematur să discutăm acum. În trei ani se pot întâmpla multe, mai ales în politică. Alianța pe șapte ani mă face să râd. Eu cred că va rezista maximum trei ani. În România e imposibil să faci strategii pe termen lung. Noi n-am fost în stare ne punem de acord pe teme majore, cum ar fi reforma educației.

De ce s-a aliat cu un primar PSD în Consiliul General

– Cum ați ajuns să faceți o înțelegere cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, pentru a vă trece proiectele de Consiliul General?

– Vă zic drept, sunt doi primari care au proiecte în orașul ăsta: Băluță și cu mine. Au trecut șapte-opt luni de când proiectele lui în special și puține dintre ale mele nu ajungeau pe ordinea de zi. Pentru că nu le punea primarul general, care are o înțelegere cu PNL și cu USR.

– Ce fel de înțelegere?

– Dacă nu este de acord unul dintre partide, proiectul nu e pus pe ordinea de zi. Din câte mi s-a explicat, USR nu dorea să pună o parte din proiectele lui Băluță pe ordinea de zi. Context în care Băluță m-a așteptat după colț, cum se spune.

– Adică?

– Adică să vin cu un proiect de exproprieri, în care aveam nevoie de două treimi din voturi. Aveam un proiect important, al drumului Baia Largă, care conectează Prelungirea Ghencea cu bulevardul Timișoara, și ce să vezi, PSD a zis: „Hopa, henț, nu ți-l votăm. Nu este normal ca doar proiectele majorității PNL-USR să ajungă pe ordinea de zi, iar proiectele PSD nu”. Și mi-au picat proiectul. După care Daniel Băluță a avut ideea de a vorbi cu toți primarii care au astfel de proiecte. A vorbit chiar primarul general cu ei și a constatat că nu eram decât noi doi, eu și Băluță.

– Deci a fost o soluție de compromis?

– Datoria principală a unui primar e să-și treacă proiectele, pentru că pe oameni nu-i interesează ce consilier nu ți-a votat ție proiectul, oamenii vor să vadă că faci ceva. M-am uitat pe proiectele lui Băluță, unul dintre ele era controversat și l-am rugat să-l scoată, în rest erau toate la fel ca ale mele, proiecte de investiții. Am venit cu această variantă de vot „în fermoar” (vot alternativ, care presupune că după fiecare proiect al Sectorului 4 urmează unul pentru Sectorul 6, n.r.), pentru că nu exista încredere că ne vom vota unul pe altul.

Prin mijloace politice am deblocat o situație administrativă. N-am nimic de ascuns.

Ciprian Ciucu

Bilanțul primarului: nota 8 din 10

– După un an de mandat, ce notă vă dați?

– În comparație cu alții, mi-aș da undeva la un 8. În comparație cu mine și cu așteptările oamenilor, mi-aș da mai puțin. Dar acest an a avut două coordonate mari: reforme și proiecte. A fost un an de reorganizare și de concepție.

– Ce structuri ați reorganizat?

– DGASPC, de unde au plecat 150 de oameni, fără să desființăm nici măcar un serviciu. Am desființat Administrația Piețelor, care avea piețele din Sectorul 6 date pe 30 de ani. Pe piețe importante, luăm 2.000-3.000 de euro pe lună, când ar trebui să luăm de zece ori mai mult. Am înființat Administrația Comercială, care are scopul de a relua piețele la Sectorul 6 – va fi bătălie în justiție – și de a fructifica domeniul public.

Am desființat DAFL (Direcția de Administrare a Fondului Locativ, n.r.), cu un buget de câteva milioane de lei, cu 50 de angajați care tocau banii. DAFL administra cartierul Brâncuși. Au rămas zece oameni, cu un buget mult mai mic.

– Și cu reforma din Poliția Locală ce se întâmplă?

– Lucrez la ea. Din 400 de polițiști mai rămân 300, în care vom pompa cursuri de perfecționare, le schimbăm atribuțiile și modul de funcționare, ca să fie pe stradă, nu prin mașini. Vor avea atribuții să poată da amenzi și dacă văd o fațadă degradată. Vom cumpăra 3.000 de camere video ca să putem crește capacitatea de acțiune a Poliției Locale.

Le-am eliminat polițiștilor frica de a merge în inspecție. Îmi ziceau că sună de la PSD, de la PNL, le-am zis să-și facă treaba.

Vrea o companie municipală, dar USR și PSD nu i-au dat voturile

– Vreți să înființați propria firmă de salubrizare, deși în trecut ați criticat-o pe Gabriela Firea pentru că înființa firme municipale. De ce aveți nevoie de o firmă?

– Gabriela Firea a reușit să compromită ideea de firmă municipală, iar eu am fost unul dintre cei care au contribuit la asta. Companiile municipale nu sunt rele în sine, sunt rele dacă faci 22 dintr-o dată. Era clar că va fi un eșec. Nu faci companii municipale acolo unde ai o piață funcțională.

Noi avem probleme cu curățenia stradală și i-am atras atenția de nenumărate ori salubristului, că plătim al doilea preț pe curățenie stradală după Sectorul 1.

Așa că am venit cu ideea de a avea o companie de salubritate proprie care să fie nepolitizată, să se ocupe de: curățenie stradală, deszăpezire și managementul stației de sortare. Cred că avem capacitatea de a face ceva atât de limitat. În plus, un studiu pe care l-am făcut ne arată că ne-ar costa cu 20 de milioane pe an mai puțin. Acum bugetăm 120 de milioane pe an numai pe curățenie stradală.

Evidența îmi spune că piața este viciată și nu am capacitatea de a monitoriza efectiv ce face un salubrist exterior. Am venit cu această propunere.

– Și a trecut propunerea?

– USR nu a votat acest proiect. Am trecut cu voturile PSD la Sectorul 6 și la Capitală, dar și PSD, și USR au votat împreună asupra formei de delegare. Au zis: „Bine, fă-ți tu firma, dar vezi că nu poți să-i dai serviciile pe care le vrei”. Deci, trebuie să mă întorc iar la Consiliul Local că poate îi conving pe cei de la USR sau pe PSD că este mai bine așa. Dacă nu-i convig, nu mă mai întrebați pe mine de ce nu e curat în sector.

Realizările unui primar se văd „dacă apucă al doilea mandat”

– V-ați asumat să construiți primul spital din Sectorul 6. În ce stadiu e proiectul?

– Va fi localizat la intersecția Bulevardului Timișoara cu Drumul Valea Largă și Valea Cascadelor. Spitalul e mai mare decât mi-am imaginat inițial, a fost evaluat recent la 340 de milioane de lei. Suntem în discuții cu Banca Europeană de Investiții și cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei să vedem de unde mai luăm finanțare, dacă ne ajută și pe partea tehnică.

– Ați început foarte multe proiecte, dar au fost puține finalizate. De ce?

– Am început multe tocmai pentru că trebuie să livrez ceva. Fiind foarte dependent de diverse elemente care nu țin de primărie, am stabilit să încep mai multe proiecte.

Dacă n-ai niște proiecte pe care să le fi moștenit și cu care să te lauzi după primul an de mandat, n-ai ce să pui pe masă, indiferent de cât de bun manager ești tu.

Ce vedeți pe la televizor, că nu-știu-care primar inaugurează ceva, gândiți-vă că e munca primarului de dinainte. Ca să fie foarte clar. Proiecte semnificative încep să apară dacă pupi al doilea mandat.

