Interviu cu unul dintre voluntarii de la vama Siret. „Corturile pentru refugiați apar la televizor, dar noi nu le-am văzut fizic. Poate le țin ascunse undeva prin oraș”

Premierul Nicolae Ciucă a vizitat vineri seara punctul de frontieră Siret, pe unde au intrat în România mii de ucraineni.

Șeful guvernului a fost însoțit de miniștrii Lucian Bode (interne), Alexandru Rafila (sănătate), Vasile Dîncu (apărare), șeful DSU, Raed Arafat, și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

Premierul Nicolae Ciucă și Raed Arafat, vineri seară, la punctul de frontieră Siret – foto Libertatea/Eli Driu

Ciucă a spus, pe statusul său pe Facebook, că au mers să verifice „stadiul pregătirilor pentru gestionarea măsurilor luate de autorități la frontiera cu Ucraina” și că au identificat o locație unde poate fi amenajată o tabără de refugiați, „la nevoie”.

Aproape 11.000 de ucraineni au intrat în România doar joi, 24 februarie.

Nevoia. „Aveți ce mânca, aveți unde dormi?”

George Hapca, unul dintre zecile de voluntari români care au întâmpinat și ajutat persoanele sosite din Ucraina pe la vama Siret în ultimele două zile, spune, într-un interviu telefonic pentru Libertatea făcut vineri după-masă, că cei care s-au adunat acolo și ajută nu sunt asociații, ONG-uri sau autorități. Sunt „oameni de rând”.

„Sunt undeva la 100-150. Dar sunt fantastici oamenii ăștia. Încontinuu cară cu busurile, cu mașinile lor private, oameni la diferite locații, pensiuni, hoteluri, totul gratuit. Ce-i drept e că ucrainienii se uită la noi și nu le vine a crede. O parte încep a plânge”, povestește Hapca.

Acesta spune că „oamenii de rând” s-au organizat și au adus, încă de joi, 3-4 translatori.

Îi întreabă pe ucrainienii care sosesc: ?

Cum s-ar zice, îi întreabă de nevoile lor.

Voluntarii au organizat inclusiv transportul oamenilor din Ucraina spre diferite locații, precum și cazarea lor.

„Numai ieri am avut zece autocare, plus vreo minim 50 de mașini mici. Cred că vreo 600 de persoane le-am cazat noi în prima zi. Astăzi cred că depășim 1.000. Din spusele celor care cazează, oamenii vor să stea o zi, maxim două, după care își iau bilete să plece mai departe.”, precizează bărbatul.

George Hapca, unul dintre zecile de voluntari români (foto Facebook)

Taberele mobile. „Poate le țin ascunse prin oraș”

„Legat de autorități. Ce vedeți dumneavoastră, cu corturile (taberele mobile, n.r.), astea sunt din alte filme, Sergiu Nicolaescu, nu au treabă cu noi”, spune bărbatul.

Întrebat la ce se referă, acesta explică: „Noi nu le-am văzut. Ele apar la televizor, apar pe postări, dar noi nu ne le vedem fizic. Eu nu am văzut până în clipa asta un cort și stau în Suceava. Am făcut naveta 45 de km până în vamă, dar eu nu am văzut un cort. Poate le țin undeva ascunse prin oraș, eu nu am avut acces la ele”.

Premierul a precizat vineri seara că stadionul „9 Mai” Siret este una dintre locațiile unde poate fi amenajată, la nevoie, una dintre taberele de refugiați, in apropierea PTF Siret.

Joi seara, nu fusese ridicată nicio tabără mobilă la nivel național. Autoritățile explicau că urmează să fie ridicată „unde va fi nevoie, dacă va fi nevoie”.

„Când le vom aduce? Când va fi nevoie. Când? Asta e întrebarea. Într-o zi, bănuiesc. Eu acum mă duc la o întâlnire cu un cult din zonă, să discutăm despre cum putem caza până la 50.000 de oameni la demisoalele bisericilor. Noi acum ne mobilizăm să le creăm condiții”, adaugă George Hapca.

Spune că a vorbit și cu Arhiepiscopia Rădăuților, care ar putea caza 500 de oameni.

„Să vă zic un lucru cum e în Bucovina. Noi nu avem măncărimi, cultele, că unul e baptist, unul catolic, unul ortodox. Pe noi războiul din Ucraina ne-a unit. Ne-a unit puternic. Și Covidul. Chiar dacă alții s-au răcit, noi ne-am unit”, menționează el.

Un număr mare de refugiați au sosit în ultimele zile în România – foto Libertatea/Eli Driu

Voluntarii au inspirat autoritățile să se implice

Într-un video postat de către George Hapca vineri seara, primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Reziuc Radu Constantin, spune că a venit să ajute la vama Siret după ce a văzut live-urile de pe Facebook ale lui Hapca.

„Aseară de la 11 până dimineața la 5 am fost aici datorită live-urilor dumneavoastră. Am văzut, am văzut, am văzut și am zis hai și noi”, povestește primarul.

În plus, un consilier local din Mitocu Dragomirnei a venit să ajute cu traduceri din limba rusă. Comunitatea a trimis alimente și apă. Pe live se vede cum acestea sunt descărcate de către pompieri SMURD.

Vineri seara, Guvernul a anunțat că a înfiinţat unui grup de lucru la nivel central și a mai multor celule în zonele aflate în nordul și nord-estul țării pentru a coordona ajutorul dat refugiaților care vin din Ucraina.

