Acum ceva mai mult de o lună, membrii Blankenberge, o trupă rusească de rock din Sankt Petersburg, făceau planuri pentru un turneu, după lansarea unui nou album, pe măsură ce epidemia de COVID începea să scadă în intensitate. Planurile le-au fost spulberate de începerea războiului. Din propriile declarații, anularea planurilor este oricum cea mai mică problemă acum.

Pe 26 februarie, trupa a postat pe Facebook un mesaj în care s-a declarat ferm „împotriva războiului și a celor care l-au început”.

Blankenberge este o trupă micuță, cunoscută mai degrabă în comunitatea celor care ascultă muzica shoegaze, gen al rock-ului alternativ. Dar vocea lor oferă încă o idee a opoziției față de război și față de Kremlin, opoziție care se regăsește încă în lumea culturală din Rusia și nu numai și este vizibilă în mesaje precum cele transmise inclusiv în Libertatea de criticul de film Anton Dolin sau de scriitorul Dmitri Gluhovski.

„Eu sunt împotriva războiului. Rusia nu are nevoie de acest război, iar acest război amenință nu doar Ucraina, ci întreaga lume și amenință chiar Rusia. Deja depășește pur și simplu toate limitele rezonabile și pare un vis oribil din care este imposibil să te trezești. Acest război trebuie să fie oprit!”, spune, într-o discuție cu Libertatea, chitaristul trupei, Danil Leveșin.

Danil nu are dubii în privința celor care poartă vina declanșării războiului. „Știu că acest război a fost pregătit și pornit de guvernul nostru și de președintele Putin. Este imposibil să sprijinim un guvern care își urăște cetățenii și se teme de ei”, spune el.

Muzicianul crede că lui Putin îi este frică de orice competiție și de orice alegeri corecte, „că îi este foarte frică de gândul că lângă el există state în care există alegeri corecte și competiție”. „Este important pentru el ca în țările vecine să existe guverne sub controlul său”, spune Danil, cu referire la motivul invaziei.

„În 2014, în Ucraina a avut loc o revoluție tragică, în urma căreia Ucraina a reușit să se elibereze de un președinte prorus, iar Putin nu a putut ierta acest lucru. Mai întâi, a furat Crimeea, apoi a sprijinit războiul civil din estul Ucrainei. A fost vina lui că au murit civili în estul Ucrainei”, a adăugat Danil, contrazicând direct versiunea Kremlinului, care spune că Kievul este vinovat de un „genocid” împotriva populației din Donbas, o acuzație respinsă de Ucraina și de Occident.

Artistul respinge și alte elemente ale discursului Moscovei. „Orice discuție despre denazificare este o minciună”, spune el.

Ultimii ani au fost dramatici pentru libertatea de exprimare în Rusia. Liderul opoziției, Aleksei Navalnîi, a fost încarcerat, după o tentativă de otrăvire, numeroase organizații media au fost interzise, jurnaliștii și activiștii au fost nevoiți să fugă din țară, iar asaltul Kremlinului a vizat inclusiv studenții și universitățile.

Și muzicianul descrie o situație dramatică. „Din 2011, guvernul a întărit legile împotriva oricărei critici. Închide și ucide politicieni, jurnaliști și activiști populari”, spune el.

Oamenii din Rusia, crede el, au fost foarte mult influențați de propaganda de la televizor. „Chiar acum, aproape non-stop, există emisiuni TV cu «experți» care discută despre posibile preluări militare de noi teritorii și atacuri nucleare. Este pur și simplu imposibil să te uiți și să asculți”, concluzionează muzicianul. ”Ți se face rău”.

El face astfel referire la amenințările lansate în emisiunile de mare audiență de la televiziunile ruse de propagandiștii puterii.

„Dar, din păcate, există mulți oameni care sunt de acord cu acest lucru și cred că este necesar. Sunt sigur totuși că oamenii vor înțelege treptat că sunt înșelați, deoarece pentru justificarea acestui război se inventează motive absolut incredibile și greu de crezut”, spune muzicianul.

Opoziție există. „Printre toți prietenii mei muzicieni există un consens – acest război este o crimă împotriva întregii omeniri”, adaugă Danil.

Kremlinul a atacat în mai multe rânduri Occidentul, inclusiv statele aflate puțin mai la vest, cele din fostul bloc comunist, pentru „rusofobia” pe care o afișează. Danil nu este de acord cu acest lucru. Trupa sa, Blankenberge, poartă numele unui orășel belgian prin care chitaristul și o colegă de trupă au călătorit în urmă cu mai mulți ani.

Formația a avut concerte în Polonia, Belgia, Germania sau în statele baltice.

„Propaganda de la televizor îi sperie pe ruși că rusofobia există de mult timp în lume. Dar noi știm că este o minciună. Am fost deseori în turneu în Europa și am fost întotdeauna întâmpinați prietenos și nimeni nu a spus niciodată lucruri rele”, asigură Danil.

El înțelege însă că invazia Rusiei în Ucraina ar putea schimba situația. „Acum, după începerea războiului și după toate aceste sancțiuni, nu sunt sigur că vom fi primiți peste tot cu aceeași amabilitate. Putin a distrus reputația țării pentru anii următori”, spune el.

În textul publicat în Libertatea, scriitorul rus Dmitri Gluhovski, născut în 1979, a transmis un mesaj generației sale, care nu a cunoscut represiunea sovietică, despre alegerea care îi stă în față: să aplaude în timp ce țara o ia pe calea dictaturilor fasciste sau să ceară adevărul, să își apere demnitatea și să lupte pentru ea.

Danil pare că a ales a doua variantă. El subliniază că nu este așa de important încât să atragă atenția autorităților, așa că profită de acest lucru pentru a critica guvernul. „Deoarece nu am un număr mare de urmăritori, este puțin probabil să fiu observat de poliție, așa că uneori răspândesc pe Instagram informații din presa independentă”, spune el.

Chitaristul admite că în trecut nu s-a preocupat de deriva guvernului de la Moscova. „În cele din urmă am înțeles ce este guvernul nostru, dar înainte de începerea războiului am vorbit foarte puțin cu cineva pe această temă și nu am scris postări pe rețelele sociale. Aceasta este o greșeală din partea mea. Era important să răspândesc informații veridice”, spune el.