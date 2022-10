INTERVIU. După un prim an horror petrecut în România, un brazilian și-a adus și soția la Mioveni: „Ce căutăm noi aici?”. Apoi totul s-a schimbat

Guilherme Garutti, 28 de ani, a sosit în toiul pandemiei în România, în 2020, după experiențe la diverse formații, ilustre necunoscute, din Brazilia natală. A semnat cu CS Mioveni, este unul dintre fotbaliștii esențiali ai micuței formații de lângă Pitești. A contribuit la promovarea în Liga 1, apoi la menținerea în eșalonul de elită.

Dialogul cu Guilherme a fost programat între o repriză de antrenament și una de somn a puștoaicei Martina, un an și jumătate, două dintre detaliile rutinei zilnice ale sud-americanului în România. Pe fundal se aude glasul jucăuș al fetiței sau cel al Bincăi, soția fotbalistului, pregătindu-i masa celei mici. „Ca o comparație între meseria de fotbalist și cea de tată, cea de sportiv este mult mai ușoară. Dar să fii tată de fată este și o mare plăcere, nu doar muncă grea”, a reacționat brazilianul în startul interviului acordat Libertatea.

Libertatea: Guilherme, cum este viața ta și a familiei în România?

Guilherme Garutti: Locuim în Pitești, la câteva zeci de minute de Mioveni, ne este bine, foarte bine, iar soția așteaptă al doilea copil al nostru. Ce va fi? Aș prefera tot fată, dar cred că va fi băiat (râde). Peste câteva săptămâni o să aflăm sexul copilului. Viața mea aici, a noastră, este foarte bună. Când am venit, în plină pandemie de coronavirus, mă simțeam al nimănui.

Recomandări Jurnalist român din Cernăuți: ce ”naivitate a Occidentului” e timpul să dispară pentru ca discursul lui Putin de vineri să nu se transforme într-un război total

Guilherme Garutti a semnat cu CS Mioveni, este unul dintre fotbaliștii esențiali ai micuței formații de lângă Pitești

– De ce?

– Eram singur, soția era însărcinată în Brazilia. Am stat un an singur aici, vorbeam cu pereții, când au venit, ea și fetița, mi-au redat pofta de viață. M-am încărcat cu energie, simt că am pentru ce trăi! Îmi dau toată puterea ca să merg zi de zi la serviciu. Îmi place România, și fiindcă lor le place foarte mult aici. Vreți să vă mai zic un secret?

– Care?

– Am refuzat angajamente mult mai importante financiar ca să continuu în România, fiindcă ne este bine aici. Am spus „pas” la propuneri din Azerbaidjan, din Asia, din Europa, pe bani mai mulți.

Guilherme ar vrea ca al doilea copil să fie tot fată

„Oameni muncitori, le place să petreacă, nu sunt cu nasul pe sus”

Recomandări De aproape doi ani, zeci de oameni locuiesc într-o sală de sport, în timp ce dincolo de geamuri se joacă meciuri. Primăria le promite că se rezolvă „Săptămâna asta”

– Cum îi percepi pe români?

– Toți m-au primit foarte bine. Mi-am făcut prieteni pe viață și cred că vom continua să avem relații foarte bune.

– Ce ai sesizat la români?

– Am intrat în al treilea sezon în România, am trecut deja de doi ani de când sunt aici. Românii nu sunt foarte diferiți de brazilieni, ca trăiri, intensitate, modul de a trăi viața. Le place să celebreze momentele frumoase, o nuntă, un botez, un eveniment fericit din viața familiei, fac petreceri, își adună familia și prietenii, dar nu trec cu vederea nici momentele nefericite, inevitabile, din viață, cum ar fi înmormântările, în care îi tratează cu respect pe cei dinaintea lor. Plus că merg la cimitir, aprind lumânări… Îi văd pe români ca pe niște oameni muncitori, care nu se dau deoparte de la muncă. Oameni buni, care nu sunt cu nasul pe sus.

– Ceva care să-ți placă în mod deosebit aici?

– Cum sunt primiți și copiii străinilor aici, cu dragoste, românilor le pasă de străini, nu-i privesc cu ură, urât sau cu invidie.

Recomandări Consilier militar în Ministerul Apărării al Ucrainei, pentru Libertatea: „Nu ne vom opri, nu vom ceda, chiar dacă Rusia va folosi arma nucleară”

„Soția a trecut de la «Ce căutăm acolo?» la a rămâne fără grai”

– Ceva ce nu-ți place în România?

– Iarna. E prea grea. Frigul mă îngheață și nu-mi place deloc. Apoi, drumurile prea lungi din România, stai prea mult în ambuteiaje și nu sunt autostrăzi.

– Familia cum s-a adaptat aici?

– Soției și fetiței le place enorm. Nu știam nimic despre țară până să ajung aici, dar am zis că e bine pentru cariera mea. Ajuns aici, am văzut o țară frumoasă, cu munți extraordinari, cu istorie deosebită. Când i-am zis soției că mergem în România, m-a întrebat: „Ce căutăm acolo?”. Sosind și ea aici, prima dată când era în Europa, a rămas fără grai! Am dus-o prin România, prin câteva locuri, vedea ceva diferit față de Brazilia, a fost impresionată.

Guilherme încă nu s-a obișnuit cu frigul din România

– Voi de unde sunteți din Brazilia?

– Din interiorul statului Sao Paulo, din Marilia, dar la 500 de kilometri de metropolă, de Sao Paulo, cel mai locuit oraș din țara mea, peste 14 milioane de locuitori.

– Ce ați văzut în România de i-a plăcut atât de mult?

– Am fost la Brașov de Crăciun, am stat acolo câteva zile, ceva de basm. Apoi, am fost și la Castelul din Hunedoara, mai ales că fratele meu a jucat la Corvinul. Ne-a plăcut și ne place la București, un oraș cu multiple posibilități.

– La mare ați ajuns?

– Doar când am jucat cu echipa, am mers pe litoral, să văd marea, a fost mai greu să ajung acolo cu familia.

La Castelul Corvinilor din Hunedoara

Scump să-și aducă părinții în vizită

– Cum este să trăiești la 11.000 de kilometri depărtare de locurile natale, de părinți?

– Ți-am zis, primul an a fost horrror, acum mi-e bine că am soția și fetița alături. Gândește-te că n-am asistat la nașterea copilului, pe ea am văzut-o abia la 3 luni. Au fost cele mai grele momente din viață. Acum, sunt complet. Da, mi-e dor de mama, de tata, de familie. Tata a venit cu soția, s-o aducă, dar a stat doar o săptămână. Vrem să-i aducem și pe ai mei la primăvară, la vară, să vedem. Gândește-te și că nu este ieftin un bilet de avion, peste 1.000 de euro tichetul, plus că tot drumul durează vreo 24 de ore.

Prin videocall, în primele momente după nașterea fetiței

– Care este rutina ta zilnică? În afara antrenamentelor.

– Îmi place fie să stăm acasă, cu familia, unde ne jucăm, o ajutăm pe Martina să crească, fie ieșim în oraș. În parc, la un restaurant, ne întâlnim cu prietenii. Acasă, facem de mâncare, ne distrăm în trei, totul este perfect.

– A învățat soția să gătească românește?

– (râde) Încă nu, dar mâncarea voastră nu este foarte diferită de a noastră. Mâncăm fasole, orez, carne. Știu de ciorba voastră de fasole, care este supergustoasă.

„Am uitat cât de periculos e în țara mea”

– Trei cuvinte ca să descrii România sau pe români?

– Frumoasă, siguranță și peisaje.

– Ai menționat cuvântul „siguranță”. Care sunt diferențele între cele două țări?

– România este o țară mult mai sigură. Când ne întoarcem în vacanță, în Brazilia, uităm cât de periculos este acolo, după care trebuie să fii în alertă maximă. Aici, în România, este paradis, comparativ cu Brazilia, cu Sao Paulo. Și vorbim de Sao Paulo, cel mai populat și mai bogat stat din țara mea.

– Tu ai întâmpinat vreo problemă aici? Te întreb fiindcă și pe aici se mai fură, una, alta, trebuie să recunoaștem.

– Nu am avut absolut nicio problemă. E foarte, foarte bine, de aceea ți-am zis că am avut oferte să plec din România, să joc fotbal în alte țări, dar am refuzat. Mă simt adaptat aici, și eu, și familia.

„S-a scumpit viața la voi, dar ne ajung banii”

– Prețurile și stilul de viață cum ți se par?

– Este mai scump acum de când atunci când am venit. Atunci, era foarte bine. Însă încă e bine. Comparativ cu Brazilia, prețurile sunt aproximativ la fel. Unele mai ieftine, altele mai scumpe. Dar ne ajung banii, nu avem probleme, slavă Domnului! Doar când nu primim salariile la timp nu este chiar bine.

– Probleme mari?

– Conducerea clubului încearcă să rezolve, este OK.

– Ce părere ai despre tradițiile din România, ai prins sărbătorile aici?

– De stat sigur vom fi în Europa. Să vedem, că soția este însărcinată, fetița e încă mică. E frumos să-ți petreci vacanțele în România. Ne-am făcut prieteni. Ne place de Crăciun. Revelionul e ca o petrecere, bei ceva, dansezi, te distrezi, durează câteva ore. Oricum, nu suntem noi prea petrecăreți.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Dezvăluire șoc în divorțul momentului. Suma uriașă cerută ca pensie alimentară face înconjurul lumii. A ameninţat că poate distruge zeci de familii

Playtech.ro ȘOC! Putin, pus la pământ de SUA. Decizia istorică luată ACUM! E INCREDIBIL

Viva.ro Rugați-vă pentru mine... a fost mesajul lăsat de Gina Bradea, înainte de a intra în operație. Ce s-a aflat acum despre celebra bucătăreasă

Observatornews.ro Ferrari-ul de 300.000 de euro al lui Tzancă Uraganu, făcut praf după ce a sfârşit într-un copac. Fratele său, Miraj, se afla pe locul din dreapta

Știrileprotv.ro A fost descoperit un craniu care ar putea aparține unui băiețel omorât acum 58 de ani. Mama sa venea adesea în zonă. FOTO

FANATIK.RO O femeie a decis să-și filmeze pe ascuns soțul. A fost șocată de ce a descoperit că făcea în dormitor

Orangesport.ro Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

HOROSCOP Horoscop 1 octombrie 2022. Leii vor avea ocazia să se elibereze de o povară grea și inutilă pe care o duc pe umeri de mai mult timp

PUBLICITATE Sănătatea, încotro? Săptămânile Tranziției Alimentare Carrefour îți fac cunoștință cu numeroase produse sănătoase