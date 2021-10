Libertatea: – V-a surprins anunțul făcut astăzi de președintele Klaus Iohannis, cu Dacian Cioloș, propuner de premier-desemnat?

Rareș Bogdan: – Cunoscându-l pe președintele Klaus Iohannis, evoluția sa ca primar, ca președinte, domnia sa a urmărit mereu să respecte legea. Potrivit Constituției, partidele se prezintă la consultări cu propuneri. Singurele propuneri făcute astăzi la Cotroceni au fost Dacian Cioloș și Kelemen Hunor, iar domnul președinte Iohannis a ales propunerea partidului cu cele mai multe procente dintre cele două din Parlament, adică 14%, față de 6% cât are UDMR, mizând că are mai multe șanse să formeze o majoritate. Dacă domnul Cioloș nu are acest lucru, dacă nu reușește acest lucru în 10 zile, domnul Cioloș ar dovedi amatorism politic, ar dovedi că nu se gândește la binele țării.

– Veți discuta, negocia cu domnul Cioloș pentru un nou guvern?

– Domnul Cioloș sunt convins că va începe discuții cu PSD și AUR alături de care care s-a aliat la demiterea Guvernului.

– Ce veți face dacă domnul Cioloș nu va dori să discute cu PSD și AUR, ci cu PNL?

– Domnul Cioloș, deși a fost avertizat să nu se alieze cu cele două partide, a denunțat un protocol politic, cel al Coaliției, care prevedea că toate cele trei partide îl susțin pentru funcția de premier pe Florin Cîțu. A dat jos guvernul, nu i-a păsat de pandemie, de creșterea prețurilor, nu i-a păsat că mai trebuie să adoptăm o serie de decizii pentru a putea da drumul la PNRR ca să vină primii bani, nu i-a păsat de creșterea prețurilor la energie, că avem deficit de paturi la ATI.

– Ce veți face dacă domnul Ludovic Orban alături de cei 41 de parlamentari care îl susțineau zilele trecute pentru funcția de premier îl va susține pe domnul Cioloș?

– Domnul Ludovic Orban nu are în jurul său decât sub 15 parlamentari. Domnia sa, prin declarațiile pe care le-a făcut în ultimul timp, a făcut mult rău partidului, dar noi am decis să nu reacționăm. Sper să nu se facă de râs mai mult și sper să nu fie în afara deciziei forurilor de conducere. Domnul Orban e un subiect încheiat, mie nu-mi provoacă nici milă și nici simpatie, au trecut 10 zile de la congresul la care a pierdut funcția de președinte, sper că lucrurile s-au mai calmat.

foto: Hepta

