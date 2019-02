Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, îl atacă fără menajamente pe fostul președinte Traian Băsescu. Edilul consideră că Elena Udrea și Laura Codruța Kovesi sunt victime ale lui Băsescu. Negoiță nu este speriat nici de Liviu Dragnea, cu toate că a rămas singurul aliat al Gabrielei Firea după ce aceasta a încercat să-l dea jos pe Dragnea de la șefia PSD.

Interviu de Victor Vrînceanu

– Domnule Negoiță, v-ați lovit vreodată de statul paralel?

– Conceptul de stat paralel în sine naște controverse pentru că nu înțelegem cu toții același lucru. Dacă discutăm de imixtiunile din justiție, aici de multe ori și eu am considerat că e puțin probabil să fie coincidență.

– De ce?

– Mi s-au întâmplat anumite lucruri pe care și eu le-am suspectat de chestiuni neprincipiale, dar uite, chiar mă uitam acum câteva seri la diverse televiziuni cum doamna Kovesi era „tăvălită”. Cel mai mult rău făcut României, dar și unor persoane tinere cu eventual potențial, a fost făcut de Băsescu.

– De ce spuneți asta?

– Să pui o persoană tânără în postura de șef al Parchetului General și după aceea șef al DNA… Știți câți ani avea Kovesi când a ajuns procuror general?

– În jur de 34 de ani, dar poate s-a gândit că trebuie adus cineva dintr-o generație nouă, ambițios.

– Nu știu dacă a fost cu intenții bune sau rele, dar totuși sunt zone în care ai nevoie de o experiență de viață mai consistentă. Un anumit nivel de maturitate este absolut necesar.

„Vinovatul poartă un nume!”

– Kovesi nu a avut acest nivel de maturitate despre care vorbiți?

– Și eu am avut 30 de ani și știu cum gândește un om la 30 de ani. E greu să ai așteptări de maturitate de la un om aflat la această vârstă. Niște oameni tineri pe care i-ai dus într-o zonă nepotrivită, care nu avea nici o legătură cu capacitatea lor din acel moment. Poți să îi distrugi. Părerea mea că doamna Kovesi și-a încheiat nu doar cariera politică, ci va avea o existență complicată în viitor. Vinovatul poartă clar un nume: Traian Băsescu! A distrus multe persoane.

– Ce credeți că o să vă răspundă Traian Băsescu când va vedea interviul?

– Nu mă interesează opinia lui Băsescu, pentru că este un om ticălos și iresponsabil. Mă refer în relația cu mine. Îmi amintesc când s-a dat o lege pentru fermieri, să nu-i mai alerge Fiscul pentru niște prostii. Băsescu a spus că beneficiarul cel mai mare al legii sunt eu, Robert Negoiță. Mi-am luat imediat două echipe de avocați pentru a verifica dacă are dreptate președintele României. Am zis că nu are cum să fie atât de ticălos si să mintă. Avocații mi-au transmis că nu are nicio legătură cu mine. Deci, Băsescu este un mare ticălos.

– Poate i-ați făcut ceva care l-a deranjat.

– Este un iresponsabil! Un om normal, când e supărat pe cineva, atacă, dar o face în mod principial, cu argumente. Atacul lui a fost sută la sută incorect și neprincipial, și mi-a confirmat doar nivelul ticăloșeniei de care este capabil.

Nu se teme de Liviu Dragnea

– După puciul eșuat al Gabrielei Firea în PSD ați rămas singurul primar de sector care este alături de primarul general. Nu vă e teamă de Liviu Dragnea?

– (râde zgomotos) Ce poate să îmi facă mie Liviu Dragnea?

– Sunt oameni în spațiul politic cărora le e frică de el.

– Nu vă imaginați că sunt un naiv și nu conștientizez faptul că are tentația și chiar sunt situații în care folosește instituțiile statului împotriva unora sau altora. Chiar și așa, nu mi-e frică de Dragnea.

– Există vreo asemănare între Traian Băsescu și Liviu Dragnea?

– Multe!

– Care ar fi acelea?

– N-aș face o enumerare, dar asemănări sunt foarte multe. Vă dau un exemplu, provin amândoi din PD. Iar o chestie similară, amândoi sunt luptători feroce. Asta am apreciat în ce-i privește pe amândoi.

– Companiile înființate de Gabriela Firea s-au dovedit a fi ilegale. Cele de la Sectorul 3 cum sunt?

– Legale, vă dați seama.

– Care e diferența? De ce aici sunt legale, iar la Primăria generală nu sunt?

– Apropo de întrebarea legată de statul paralel, cred că e în neregulă ce i s-a întâmplat cu acele companii. Eu am înțeles că în țara asta sunt sute de companii înființate cu majoritate simplă și au trecut în instanță că sunt în regulă, și înființează și astăzi, și funcționează foarte bine. De ce doar la municipalitate au fost desființate cu un complet? Sunt într-adevăr chestiuni de analizat. Cum anume au fost atacate și, atenție, nu companiile, ci hotărârile care au stat la baza înființării companiilor.

„Nu vă spun, că o să scoateți în titlu!”

– Domnule primar, sunt niște decizii ale tribunalului, totuși…

– Se zice că hotărârile de instanță sunt nediscutabile. Sunt atât de nediscutabile fix în măsura în care sunt multe hotărâri de instanță anulate de alte hotărâri de instanță. Mai devreme spuneam că totul este relativ pe această lume. Deci, și acele hotărâri de instanță sunt niște chestiuni ce trebuie luate cu titlu relativ

– Dacă, ipotetic, ar trebui să o angajați pe Viorica Dăncilă la Primăria sectorului 3, pe ce post ați angaja-o?

– (râde zgomotos) Pot să nu răspund la întrebarea aceasta? Nu de alta, dar o puneți titlu. Aș prefera să țin pentru mine răspunsul.

Provocat de reporterul Libertatea, primarul Negoiță a acceptat să descrie în câteva cuvinte politicieni, foști primari și oameni din fotbalul românesc:

Sebastian Ghiță – securist sau poate pădurar, da… pădurea Băneasa

Marian Vanghelie – o cunoștință veche

Mircea Geoană – bun diplomat

Victor Ponta – are potențial, poate să revină

Ionuț Negoiță – un om foarte serios

Gigi Becali – gură mare

Radu Mazăre – un bun primar

Florian Coldea – nu îl cunosc, nu pot să spun nimic

