Situația este diferită față de cea a rovinietei, unde legea prevede că mai multe înregistrări ale aceleiași fapte, într-o anumită perioadă, nu duc la aplicarea mai multor amenzi, conform ProMotor.

Care sunt limitele de viteză în România

Conducătorii auto sunt obligați să respecte limitele de viteză stabilite pentru localități, drumurile din afara localităților și autostrăzi.

Regimul de viteză pe drumurile publice este strict reglementat în funcție de categoria arterei pe care se circulă:

  • În localități: Limita generală stabilită de lege este de 50 km/h în majoritatea orașelor, comunelor și satelor.
  • În afara localităților: Conducătorii auto pot rula cu maximum 90 km/h pe drumurile județene și naționale, respectiv cu cel mult 100 km/h pe drumurile europene.
  • Pe șoselele de mare viteză: Limita maximă ajunge la 120 km/h pe Drumurile Expres și atinge 130 km/h pe autostrăzi.

Depășirea acestor limite poate atrage amenzi, iar în cazul abaterilor grave poate fi dispusă și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 sau 120 de zile.

Ce amendă primești în funcție de viteza înregistrată de radar

Valoarea sancțiunii depinde de cât de mult a fost depășită limita legală de viteză pe sectorul respectiv de drum.

Pentru o depășire cu 10-20 km/h, sancțiunea este de 2 sau 3 puncte-amendă, respectiv 432,5 lei sau 648,75 de lei.

Dacă viteza legală este depășită cu 21-30 km/h, amenda este de 4 sau 5 puncte-amendă, ceea ce înseamnă 865 de lei sau 1.081,25 de lei.

Pentru o depășire cu 31-40 km/h, sancțiunea ajunge la 6-8 puncte-amendă, iar amenda poate fi de până la 1.730 de lei.

În cazul unei depășiri cu peste 41 km/h, sancțiunea poate ajunge la 4.325 de lei, în funcție de viteza înregistrată.

Mai mult, atunci când limita legală este depășită cu mai mult de 50 km/h, permisul poate fi suspendat pentru 90 de zile. Pentru depășirea limitei cu peste 70 km/h, perioada de suspendare ajunge la 120 de zile.

De exemplu, dacă pe un sector de drum limita este de 90 km/h, iar radarul înregistrează o mașină cu 105 km/h, depășirea este de 15 km/h.

În schimb, dacă aceeași viteză, de 105 km/h, este înregistrată într-o localitate unde limita este de 50 km/h, depășirea este de 55 km/h. În acest caz, sancțiunea este mai severă și poate fi însoțită de suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Ce se întâmplă când te prinde radarul de mai multe ori în aceeași zi

Când vine vorba despre rovinietă, legislația este blândă cu omisiunile repetate: șoferii înregistrați de camerele fixe de mai multe ori într-o anumită perioadă fără o rovinietă valabilă primesc o singură sancțiune. Această regulă a fost concepută pentru a evita acumularea unor amenzi disproporționate înainte ca proprietarul vehiculului să afle de prima abatere.

Situația se schimbă însă radical în cazul depășirii limitelor de viteză. Codul Rutier nu tratează viteza excesivă ca pe o stare de contravenție unică pe parcursul unei zile. Fiecare înregistrare realizată de un aparat radar, fix sau mobil, constituie o abatere contravențională de sine stătătoare.

Prin urmare, dacă un  șofer este detectat, de exemplu, de trei aparate radar distincte depășind viteza legală, acesta nu va scăpa cu o singură pedeapsă. Chiar dacă nu este oprit pe loc de niciun echipaj de poliție, șoferul va primi prin poștă trei procese-verbale separate, câte unul pentru fiecare depășire de viteză înregistrată pe camera radar.

Concret, dacă un șofer este înregistrat de radar de mai multe ori în aceeași zi, poate primi câte o amendă pentru fiecare abatere de viteză constatată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Viva.ro
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
Unica.ro
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
GSP.RO
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
Guvernul Ungariei a răspuns solicitării GSP » Avem cifrele oficiale ale finanțării lui Sepsi și Csikszereda: sunt milioane de euro
GSP.RO
Guvernul Ungariei a răspuns solicitării GSP » Avem cifrele oficiale ale finanțării lui Sepsi și Csikszereda: sunt milioane de euro
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
De la iluzia „mai bogați ca ungurii”, la coada UE. Austeritatea lui Bolojan, comparată cu „Epoca de Aur”
Adevarul.ro
De la iluzia „mai bogați ca ungurii”, la coada UE. Austeritatea lui Bolojan, comparată cu „Epoca de Aur”
LIVE VIDEO tragere la sorți play-off Europa League. Cei 4 adversari cu care poate juca U Craiova! Echipa jucătorului dorit de FCSB e pe lista scurtă
Fanatik.ro
LIVE VIDEO tragere la sorți play-off Europa League. Cei 4 adversari cu care poate juca U Craiova! Echipa jucătorului dorit de FCSB e pe lista scurtă
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Financiarul.ro
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
ObservatorNews.ro
Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Parteneri
Trucul interesant prin care Adrian Cristea spune că seduce femeile: „Dacă faci asta, e jumătate cucerită”
GSP.ro
Trucul interesant prin care Adrian Cristea spune că seduce femeile: „Dacă faci asta, e jumătate cucerită”
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
GSP.ro
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Parteneri
De la gastronomie la „true crime”. Cum se transformă croazierele în 2026 și 2027
Mediafax.ro
De la gastronomie la „true crime”. Cum se transformă croazierele în 2026 și 2027
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Wowbiz.ro
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Redactia.ro
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Raisa este fetița care și-a pierdut viața în tragedia rutieră din Cluj! Mama acesteia este sfâșiată de durere: „Te iubim, Raisuca noastră!”
KanalD.ro
Raisa este fetița care și-a pierdut viața în tragedia rutieră din Cluj! Mama acesteia este sfâșiată de durere: „Te iubim, Raisuca noastră!”

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Dezvăluiri despre începutul vieții politice al lui Gigi Becali: „Vadim l-a băgat în Parlament și apoi s-au certat! Nu poate să aibă un șef”
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre începutul vieții politice al lui Gigi Becali: „Vadim l-a băgat în Parlament și apoi s-au certat! Nu poate să aibă un șef”
Cum a apărut Autostrada Donald J. Trump, un drum de peste 1.000 km, cea mai lungă infrastructură rutieră din Africa
Spotmedia.ro
Cum a apărut Autostrada Donald J. Trump, un drum de peste 1.000 km, cea mai lungă infrastructură rutieră din Africa