Situația este diferită față de cea a rovinietei, unde legea prevede că mai multe înregistrări ale aceleiași fapte, într-o anumită perioadă, nu duc la aplicarea mai multor amenzi, conform ProMotor.

Care sunt limitele de viteză în România

Conducătorii auto sunt obligați să respecte limitele de viteză stabilite pentru localități, drumurile din afara localităților și autostrăzi.

Regimul de viteză pe drumurile publice este strict reglementat în funcție de categoria arterei pe care se circulă:

În localități: Limita generală stabilită de lege este de 50 km/h în majoritatea orașelor, comunelor și satelor.

Limita generală stabilită de lege este de 50 km/h în majoritatea orașelor, comunelor și satelor. În afara localităților: Conducătorii auto pot rula cu maximum 90 km/h pe drumurile județene și naționale, respectiv cu cel mult 100 km/h pe drumurile europene.

Conducătorii auto pot rula cu maximum 90 km/h pe drumurile județene și naționale, respectiv cu cel mult 100 km/h pe drumurile europene. Pe șoselele de mare viteză: Limita maximă ajunge la 120 km/h pe Drumurile Expres și atinge 130 km/h pe autostrăzi.

Depășirea acestor limite poate atrage amenzi, iar în cazul abaterilor grave poate fi dispusă și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 sau 120 de zile.

Ce amendă primești în funcție de viteza înregistrată de radar

Valoarea sancțiunii depinde de cât de mult a fost depășită limita legală de viteză pe sectorul respectiv de drum.

Pentru o depășire cu 10-20 km/h, sancțiunea este de 2 sau 3 puncte-amendă, respectiv 432,5 lei sau 648,75 de lei.

Dacă viteza legală este depășită cu 21-30 km/h, amenda este de 4 sau 5 puncte-amendă, ceea ce înseamnă 865 de lei sau 1.081,25 de lei.

Pentru o depășire cu 31-40 km/h, sancțiunea ajunge la 6-8 puncte-amendă, iar amenda poate fi de până la 1.730 de lei.

În cazul unei depășiri cu peste 41 km/h, sancțiunea poate ajunge la 4.325 de lei, în funcție de viteza înregistrată.

Mai mult, atunci când limita legală este depășită cu mai mult de 50 km/h, permisul poate fi suspendat pentru 90 de zile. Pentru depășirea limitei cu peste 70 km/h, perioada de suspendare ajunge la 120 de zile.

De exemplu, dacă pe un sector de drum limita este de 90 km/h, iar radarul înregistrează o mașină cu 105 km/h, depășirea este de 15 km/h.

În schimb, dacă aceeași viteză, de 105 km/h, este înregistrată într-o localitate unde limita este de 50 km/h, depășirea este de 55 km/h. În acest caz, sancțiunea este mai severă și poate fi însoțită de suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Ce se întâmplă când te prinde radarul de mai multe ori în aceeași zi

Când vine vorba despre rovinietă, legislația este blândă cu omisiunile repetate: șoferii înregistrați de camerele fixe de mai multe ori într-o anumită perioadă fără o rovinietă valabilă primesc o singură sancțiune. Această regulă a fost concepută pentru a evita acumularea unor amenzi disproporționate înainte ca proprietarul vehiculului să afle de prima abatere.

Situația se schimbă însă radical în cazul depășirii limitelor de viteză. Codul Rutier nu tratează viteza excesivă ca pe o stare de contravenție unică pe parcursul unei zile. Fiecare înregistrare realizată de un aparat radar, fix sau mobil, constituie o abatere contravențională de sine stătătoare.

Prin urmare, dacă un șofer este detectat, de exemplu, de trei aparate radar distincte depășind viteza legală, acesta nu va scăpa cu o singură pedeapsă. Chiar dacă nu este oprit pe loc de niciun echipaj de poliție, șoferul va primi prin poștă trei procese-verbale separate, câte unul pentru fiecare depășire de viteză înregistrată pe camera radar.

Concret, dacă un șofer este înregistrat de radar de mai multe ori în aceeași zi, poate primi câte o amendă pentru fiecare abatere de viteză constatată.

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