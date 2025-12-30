Pene de curent în mai multe cartiere din Oradea

Rețelele locale de socializare au fost luni seara pline de mesaje ale locuitorilor care povesteau despre întreruperi scurte de curent, dar repetate.

„De ce se tot întrerupe curentul? Știe cineva?”, au întrebat mai mulți orădeni. Unii au ironizat atitudinea autorilor postărilor, remarcând că „peste tot în Oradea se instalează din nou panica, revine Epoca de Aur (Ceaușescu)!”.

Cauza: o defecțiune la un post de transformare

Prefectul județului Bihor, Marcel Dragoș, a solicitat o informare din partea societății Electrica. S-a constatat că penele de curent au fost provocate de avarierea unui post de transformare din înaltă tensiune în medie tensiune, potrivit Bihoreanul.

„Întreruperile au fost cauzate de o defecțiune la un post de transformare situat în incinta complexului Prima Shops, în zona Ioșia – Decebal, pe partea de medie tensiune. Șocul în sistem a fost puternic și a cauzat perturbații și în stația de 110/20 kV Ioșia, ceea ce a determinat întreruperi scurte în mai multe zone ale orașului”, a transmis prefectul Marcel Dragoș.

Avaria a fost izolată încă de luni seara, iar marți au fost efectuate reparațiile necesare.

Întreruperile de curent s-au produs în urma rafalelor puternice de vânt, care s-au resimțit în oraș pe tot parcursul zilei de 29 decembrie.

