Guvernul statului California a declarat joi starea de urgență în comitatele Amador, Glenn, Lake, Mendocino şi Sonoma. Acest lucru permite agențiilor de stat să ceară ajutorul Guvernului federal pentru lucrările de reconstrucție.

În localitatea Ferndale, un bărbat a murit, după ce a fost luat de curenți. Omul voia să ajungă acasă unde rămăseseră blocați trei copii, notează Agerpres.

An atmospheric river dumped an astonishing 20 inches of rain near Guerneville, California. The entire town was devastated by floods, isolating it from all roads, making it accessible only by boat. Full video: https://t.co/459Z2Cymzb pic.twitter.com/3Ga8Yb23JX — WeatherNation (@WeatherNation) February 28, 2019

Autoritățile spun că localitatea cea mai afectată de inundații este Guerneville, situată pe valea râului Russian. Aproape 4.500 de oameni trăiesc un coșmar după ce apele s-au revărsat în locuințele lor. În imaginile difuzate de televiziunile americane pot fi văzuți localnici care se vâslesc în caiace.

NEW VIDEO – February is ending but flood concerns remain for the higher elevations of California. This was a look from earlier this week of one river swollen past its carry mark as water rushes across the region. We're monitoring the situation closely. pic.twitter.com/UtfEGwElal — WeatherNation (@WeatherNation) February 28, 2019

Potrivit sursei citate, Guerneville s-a transformat miercuri seară timp de câteva ore într-o insulă pentru că nicio mașină nu a putut pătrunde în localitate din cauza inundațiilor. Joi, nivelul apei a mai scăzut, oamenii pot ajunge în zonă pe șosea.

Salvatorii au scos din apă zeci de mașini blocate și au salvat numeroase persoane, a anunțat biroul șerifului comitatului Sonoma.

Heavy rain in Californias Bay Area triggered flood warnings, evacuations and road closures. The Napa river overflowed its banks and flooded a walkway and is expected to rise several more inches. https://t.co/Pv4g6Cy9oN pic.twitter.com/Ln5KJCC0La — ABC News (@ABC) February 28, 2019

Hidrologii spun că revărsările râului Russian sunt obișnuite în această perioadă a anului, însă o creștere de 14 de metri a cotei apelor nu s-a mai înregistrat de peste 25 de ani.

Potrivit meteorologilor, inundațiile de miercuri au fost provocate de ploile abundente aduse de un front atmosferic extrem de umed, venit din Oceanul Pacific şi care a rămas mai multe zile deasupra acestei regiuni din nordul statului american California.

În afară de Guerneville, alte localități sunt afectate de inundații, precum Novato, San Anselmo, Kenwood, Napa, Santa Rosa, Windsor şi Monte Rio.

Nordul Californiei se confruntă cu o iarnă deosebit de ploioasă, spre deosebire de acum un an şi jumătate când această perioadă a fost extrem de secetoasă.

California governor declares state of emergency for flood-ravaged counties. https://t.co/A9DWTI0dFt pic.twitter.com/GKbMKkjy1X — BakersfieldNow (@bakersfieldnow) February 28, 2019

La sfârşitul anului 2017, o parte din această zonă afectată acum de inundaţii a fost răvăşită de cele mai devastatoare incendii din istoria Californiei, care au lăsat în urmă 22 de morţi şi 5.500 de case complet distruse.

