Directorul Colegiului „Mihai Eminescu”, Gabriela Săndulescu, a explicat ce anume a greșit dascălul care susținea că de fapt elevul avea de copiat un enunț scris greșit. „În urma cercetării efectuate de către membrii comisiei, numite prin decizia Consiliului de Administraţie, s-a stabilit că a fost vorba despre o confuzie pe care domnul învăţător a făcut-o între doi itemi pe care i-a corectat în lucrarea respectivă. Şi-a asumat greșeala, a recunoscut că a greşit făcând această confuzie între itemi, pe baza oboselii şi a faptului că a corectat foarte multe lucrări şi la un moment dat a făcut această confuzie. Şi-a asumat greşeala, pe care domnul învăţător o regretă, iar Consiliul de Administraţie şi-a însuşit punctul de vedere al domnului învăţător şi al comisiei şi s-a aplicat, conform legislaţiei actualei, sancţiunea de observaţie scrisă”, a spus Săndulescu, într-o intervenţie pentru Radio Iaşi.

Din investigație nu a reieșit că învăţătorul ar fi „corectat” greşit din neştiinţă, ci doar că ar fi aplicat corectura de la un alt exerciţiu, fără a fi atent la tema pe care o realizase, de fapt, copilul.

„Au fost două teme, 1 şi 2, unul dintre exerciţii presupunând transcrierea intenţionat greşită a unor cuvinte. El şi-a făcut un şablon de corectare de acasă pentru această temă şi nu a mai fost atent ce exerciţiu corectează”, au precizat surse din cadrul comisiei de evaluare citate de Adevărul.

Scandalul a izbucnit după ce tatăl unui elev de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi a prezentat o parte din lucrarea fiului său, în care se vede cum dascălul taie litera „o” din cuvântul „patinoar”, susţinând că forma corectă este „patinuar”. Părinții copilului au postat pe Facebook o imagine cu lucrarea corectată a fiului său, povestind ce s-a întâmplat în clasă. Oamenii și-au manifestat dezamăgirea față de calitatea actului de învățământ în general dar și față de fapta învățătorului.

Inclusiv ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a reacționat dur la întâmplarea din colegiul de la Iași. ”Să știți că am văzut, regret nespus și o să mă interesez ce caută doamna aceea învățătoare sau ce-o fi domnia sa care corectează scrisul corect al unui copil. M-a revoltat și pe mine, vă mărturisesc sincer. Nu am altceva de comentat decât ce am spus”.

Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iaşi i-a luat apărarea învăţătorului ieșean, spunând că cerința pe care copilul o avea de îndeplinit era să copieze niște enunțuri scrise greșit, iar apoi să le sublinieze și le mai scrie încă o dată, dar corect. În acea parte a lucrării, copilul trebuia doar să copieze varianta greșită.

