Există riscul unui război al capitalului

Celebrul investitor american, în vârstă de 76 de ani, susține că lumea se află „la un pas” de un război al capitalului, o situație în care banii ar putea fi folosiți ca arme prin măsuri precum embargouri comerciale, restricții de acces pe piețele de capital sau utilizarea datoriilor ca pârghie, potrivit CNBC. Declarația a fost făcută în cadrul Summitului Guvernelor Mondiale din Dubai, Emiratele Arabe Unite.

„Suntem la un pas. Asta înseamnă că nu suntem încă acolo, dar suntem foarte aproape de un război al capitalului, și ar fi foarte ușor să trecem această graniță din cauza temerilor reciproce”, a afirmat Ray Dalio, fondatorul Bridgewater, cel mai mare fond de hedging din lume, fiind considerat o instituție de referință în sistemul financiar global.

Investitorul a subliniat că tensiunile geopolitice în creștere, cum ar fi încercarea administrației Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu danez, sunt exemple de situații care ar putea declanșa astfel de conflicte.

De asemenea, el a făcut referire și la temerile europenilor, care dețin active exprimate în dolari americani, că ar putea fi sancționați, ceea ce ar putea genera, la rândul lor, temeri în SUA că nu vor mai primi capital sau cumpărători din Europa.

Războaiele de capital, asociate în istorie cu mai multe conflicte majore

„Capitalul, banii, contează”, a spus Dalio. El a adăugat: „Vedem cum controalele asupra capitalului… apar în întreaga lume astăzi, și cine va resimți aceste efecte este o chestiune deschisă. Așadar, suntem la un pas – asta nu înseamnă că suntem deja într-un război al capitalului, dar este o preocupare logică”.

Potrivit lui Dalio, războaiele de capital au fost adesea asociate cu conflicte majore în istorie. El a oferit exemplul din perioada premergătoare intrării SUA în cel de-Al Doilea Război Mondial, când Statele Unite au impus sancțiuni Japoniei, intensificând relațiile tensionate dintre cele două țări.

„Se poate imagina o situație similară astăzi, fie între China și Statele Unite, fie, așa cum s-a discutat de lideri din diverse țări, între SUA și dependența Europei – pentru că reversul unui deficit comercial este capitalul, există un dezechilibru al capitalului și acesta ar putea fi folosit ca armă”.

Investitorul recomandă investițiile în aur

În acest context de incertitudine financiară și geopolitică, Dalio consideră că aurul rămâne cel mai bun refugiu pentru păstrarea valorii banilor, în ciuda unei scăderi recente a prețurilor metalului prețios.

„Aurul a crescut cu aproximativ 65% față de 2025 și a scăzut cu aproximativ 16% față de cel mai înalt nivel al său. Cred că oamenii fac greșeala de a se întreba dacă prețul va crește sau scădea și dacă ar trebui să-l cumpere”, a explicat el pentru CNBC.

Dalio a sugerat că băncile centrale, guvernele și fondurile suverane ar trebui să aloce un anumit procent din portofoliile lor pentru aur, descriindu-l drept „un instrument foarte eficace de diversificare”.

„Pentru că aurul este un diversificator, în vremurile grele se descurcă excepțional, iar în perioadele prospere, mai puțin, dar este totuși un diversificator eficient. Aș spune că cel mai important lucru este să ai un portofoliu bine diversificat”, a subliniat expertul.