Ioana Petrescu, fostul ministru de Finanțe din guvernul Ponta, a anunțat că se întoarce la Harvard

Fostul ministru a anunțat pe Facebook că a acceptat oferta Universităţii Harvard de a activa un an ca Visiting Research Fellow la John F. Kennedy School of Government, facultatea de politici publice din cadrul Harvard.

”Am acceptat oferta Universitatii Harvard de a activa un an ca Visiting Research Fellow la John F. Kennedy School of Government, facultatea de politici publice din cadrul Harvard.

Visiting Fellow este o pozitie acordata de aceasta facultate unui numar restrans de fosti inalti demnitari care doresc sa se implice in viata universitatii pentru o perioada limitata de timp, predand studentilor sau desfasurand activitati de cercetare”, a explicat Petrescu.

Ea enumeră unele dintre personalitățile mondiale care au ocupat astfel de poziții, printre ei fiind fostul prim-ministru al Marii Britanii, Gordon Brown, fostul prim-ministru al Greciei, Giorgos Papandreou si fostul secretar american al securitatii nationale, Tom Ridge.

”Eu imi voi desfasura activitatea in cardul programului de inovare guvernamentala al Centrului Ash, unde a mai activat recent si fostul guvernator al statului Maryland si primar al orasului Baltimore, Martin OMalley.

Centrul Ash pentru guvernanta democratica si inovare doreste sa avanseze excelența și inovarea în domeniul guvernării și politicii publice prin cercetare si educație. Centrul isi propune diseminarea soluțiilor inovatoare pentru a ajuta decidentii sa faca față provocărilor cu care se confruntă in secolul 21”, mai spune fostul ministru al Finanțelor.

”Incepand cu data de 1 august 2019, voi onora acest angajament petrecand mare parte din timp in Cambridge, Massachusetts, unde voi scrie o carte pentru masternazii si doctoranzii de politici publice. Cartea va fi un manual alternativ bazat atat pe cunostintele teoretice, cat si pe experienta acumulata in guvernul Romaniei, ca ministru al Finantelor si consilier economic al fostului premier. Voi folosi in acest manual si experienta mea de consultant în sectorul public din alte țări si voi identifica cele mai bune solutii pentru probleme mari, precum lipsa infrastructurii, modernizarea sistemelor de sanatate si educatie si transformarea digitala.

A fost o decizie grea sa ma intorc in Statele Unite, dar am ajuns la concluzia ca in acest moment, aceasta experienta este binevenita atat pentru mine, cat si pentru cei din jurul meu. Anul pe care il voi petrece in una dintre cele mai bune scoli de politici publice din lume imi ofera sansa de a face o retrospectiva a activitatii mele, sa analizez succesele cat si esecurile, astfel incat la intoarcerea in Romania sa am mai multe solutii care pot fi aplicate in politica romaneasca, indiferent ca voi fi in opozitie sau la guvernare”, a încheiat Ioana Petrescu.

Ioana Petrescu este absolventă a Universității Harvard din Statele Unite unde a obținut un master și un doctorat în economie.

În vara anului 2013, după 14 ani de studii și muncă în Statele Unite a revenit în România pentru a-i fi consilier de stat pe probleme de economie Premierului Victor Ponta, iar în martie 2014 a fost numită ministru al Finanțelor.

A devenit astfel prima femeie aflată în fruntea Ministerului de Finante, mandatul său luând sfârșit în decembrie 2014.

