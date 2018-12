„Suntem într-o fază în care foarte mulţi politicieni pierd contactul cu oamenii, ceea ce este o mare problemă şi chiar un pericol”, a declarat marţi preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul dialogului cu tinerii.

El a continuat: „Este o mare problemă şi un mare pericol, pentru că, dacă aleşii nu mai au contact cu alegătorii, lucrurile ajung să fie dezbătute de unii şi de alţii în paralel, ceea ce duce până la urmă la o neîncredere în ceea ce fac politicienii şi aceasta, de exemplu, în spaţiul european duce la euroscepticism şi este periculos pentru că ne îndepărtează de un proiect foarte bun”, a spus Iohannis.

Preşedintele a mai atras atenţia că lipseşte şi un concept în ceea ce priveşte domeniul educaţiei. El a amintit în context de proiectul „România educată”, care speră să fie pus în practică cu succes.

„România are o şansă mare de a-şi construi un viitor solid în rândul naţiunilor doar dacă pune accentul pe educaţie. Avem foarte mulţi tineri foarte interesaţi, foarte mulţi talentaţi (…) Avem inclusiv oameni buni în sistem, nu suficienţi, e adevărat. Este nevoie de o pregătire care trebuie să se întâmple permanent. Ceea ce lipseşte în momentul de faţă, cam de 30 de ani încoace, este că nu există un concept care să spună ce vrea România în domeniul educaţiei. Noi continuăm aşa, în virtutea inerţiei. (…) Ne ocupăm de proiectul „România educată”, am adunat opinii de lucru, vrem să prindem cât mai mulţi în acest proiect, opinii multe, interesante, orientate spre viitor. Acum am ajuns în faza în care avem împreună cu toţi cei care am lucrat un prim draft care este încă într-o formă brută (…) a se cristaliza un proiect pe care îl vom supune dezbaterii publice”, a spus şeful statului.

El a pledat în context şi pentru forma de învăţământ dual. „Viitorul unui tânăr este în România”, a spus preşedintele.

