Potrivit Președinției, șefa CE va fi primită în Holul de Onoare, vor urma convorbiri tête-à-tête, convorbiri oficiale

și declarațiile comune de presă.

Ursula von der Leyen a ajuns în noaptea de miercuri spre joi la Bucureşti, unde a fost aşteptată de premierul Nicolae Ciucă, cu care a avut o discuţie.

„M-am bucurat să-l văd pe Nicolae Ciucă, când am ajuns în România pentru discuţii despre situaţia din Ucraina. Românii îi întâmpină cu braţele deschise pe oamenii care fug de război. Sunt aici să le mulţumesc şi să discut cum îi putem sprijini cel mai bine”, a scris oficialul european, într-o postare pe Twitter.

Good to see @NicolaeCiuca as I arrive in Romania ?? for discussions about the situation in Ukraine.



Romanians are welcoming with open arms the people who flee from the war.



Im here to thank them and discuss how we can best support them. pic.twitter.com/tOMkzLQCyC