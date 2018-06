După ce Serena Williams s-a retras de la Ronald Garros chiar înaintea unuia dintre cele mai așteptate meciuri ale turneului, cel în care urma să o întâlnească pe Sharapova, Ion Țiriac a făcut câteva declarații destul de acide la adresa jucătoarei.

Pe lângă faptul că Serena a ratat meciul cu Sharapova, din cauza unei accidentări, Țiriac a făcut o remarcă și în legătură cu noua costumație pe care o poartă jucătoarea americană.

“Toţi aceşti ‘monştri’, care sunt nişte personalităţi enorme, din când în când, fac lucruri care nu ar trebui să se facă. La Madrid era (n. red – Serena Williams) pe tablou până în ultimul moment, apoi s-a retras. La Roma era pe tablou până în ultimul moment şi s-a retras.

Aici (n. red – la Roland Garros) există o regulă că nu ai voie în costumele în care ea s-a prezentat la turneu şi, totuşi, au acceptat. Cu tot respectul pentru Serena, trebuie să respecte regulile. Acum, se retrage din meciul pe care-l aşteptau 20.000 de spectatori. E păcat pentru sport în general”, a spus Ion Ţiriac, potrivit Digi Sport.

Aceasta nu este prima oară când fostul jucător de tenis face declarații acide la adresa Serenei Williams. La începutul lunii aprilie a acestui an, Serena și Țiriac au avut un schimb de replici după ce omul de afaceri român a spus că fostul număr unu mondial al tenisului feminin are cam multe kilograme în plus.

