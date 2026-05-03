Șoferul teribilist din Cluj a fost prins din elicopter

Un bărbat de 41 de ani din județul Maramureș a fost surprins vineri, 2 mai 2026, din elicopter, în timp ce efectua patru depășiri neregulamentare pe DN1C, între localitățile Câțcău și Dej.

Incidentul a avut loc în jurul orei 15.30, în cadrul unei acțiuni de supraveghere aeriană desfășurate de IPJ Cluj, anunță Știridecluj.ro.

Bărbatul a încălcat legea și a efectuat patru depășiri periculoase

Potrivit poliției, bărbatul a fost văzut din elicopter depășind în zone cu linie continuă, unde manevrele de acest tip sunt strict interzise.

Șoferul a efectuat patru astfel de depășiri în decurs de doar zece minute, toate pe același sector de drum dintre Câțcău și Dej.

Imediat după ce a fost observat, echipajul din elicopter a semnalat incidentul polițiștilor rutieri aflați pe teren. Conducătorul auto a fost oprit de oamenii legii aparținând Biroului Rutier Dej.

Șoferul din Cluj a rămas fără permis și s-a ales cu amendă de 5.000 de lei

În urma constatărilor, șoferul a fost sancționat cu o amendă contravențională în valoare de 4.860 de lei și cu suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 240 de zile. Potrivit IPJ Cluj, aceasta se numără printre cele mai severe pedepse pentru astfel de abateri.

Acțiunea poliției clujene a beneficiat de sprijinul unui echipaj aerian al Inspectoratului General de Aviație al MAI, care a monitorizat traficul pe DN1C între orele 10.30 și 17.30.

„Măsurile luate urmăresc prevenirea accidentelor grave cauzate de nerespectarea regulilor de circulație, în special a celor privind depășirile neregulamentare”, a transmis IPJ Cluj.

În aceeași zi, un alt șofer a fost sancționat pentru abateri similare, însă detalii suplimentare despre acel caz nu au fost oferite publicității.

Din păcate, acesta nu este primul astfel de caz din Cluj. Recent, polițiștii au mai prins din elicopter un alt șofer care efectua depășiri periculoase pe același drum. Conducătorul a fost lăsat 240 de zile fără permis.