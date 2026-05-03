Imobilul, parte a complexului Floreasca City, a fost finalizat în 2012 și are o suprafață de 17.130 de metri pătrați, distribuită pe șapte etaje.

Director Raiffeisen România: Demarăm un proces pentru o potențială tranzacție

FCC, cunoscută anterior drept Floreasca Office, a devenit sediul central al băncii în 2013. Clădirea oferă spațiu pentru aproximativ 1.500 de posturi de lucru conform estimărilor publicației citate, bazate pe suprafața medie alocată angajaților din corporațiile din București.

De asemenea, Raiffeisen Bank România ocupă și o parte din Sky Tower, cea mai înaltă clădire comercială din București, aflată în imediata vecinătate.

Leo Forstner, Managing Director al Raiffeisen Property Holding International (RPHI) România, a confirmat informația, mai susține publicația citată: „Raiffeisen Property Holding International analizează o posibilă vânzare a clădirii FCC din București, iar după ce am primit mai multe solicitări pentru acest activ, am decis să demarăm un proces structurat pentru o potențială tranzacție”.

Director Raiffeisen: Vindem clădirea, dacă luăm peste 40 milioane euro

Totodată, acesta a precizat că banca are un contract de închiriere pe termen lung pentru spațiul ocupat.

„Suntem dispuși să vindem imobilul, doar dacă prețul tranzacției depășește pragul minim, care este în mod clar peste nivelul de 40 de milioane de euro. În ceea ce privește SkyTower, urmăm o strategie de păstrare (hold)”, a mai precizat Leo Forstner.

Complexul Floreasca City, care include Promenada Mall, Sky Tower și FCC, a fost dezvoltat de Raiffeisen în 2012 pe un teren de patru hectare, achiziționat în 2005, unde anterior funcționase Fabrica de Elemente pentru Automatizare (FEA).

Investiția totală s-a ridicat la aproximativ 250 de milioane de euro. În 2014, Promenada Mall a fost vândut către NEPI Rockcastle pentru suma-record de 148 de milioane de euro.

Vânzarea sediului central Raiffeisen, într-un context de schimbări majore pentru bancă

Decizia de a vinde FCC vine într-un context de schimbări majore pentru Raiffeisen pe piața locală. Recent, grupul austriac a semnat achiziția Garanti Bank România, o tranzacție care ar putea plasa banca pe locul trei sau patru în topul instituțiilor de credit din țară, în funcție de depășirea UniCredit.

Pe de altă parte, Raiffeisen își continuă strategia de a păstra Sky Tower, la doar un kilometru distanță de FCC.

În zonă, compania austriacă Strabag, în care Raiffeisen și Uniqa dețin o participație de 26,6%, a semnat, la rândul său, un contract de închiriere pentru 400 de angajați în viitoarea clădire de birouri Queens, dezvoltată de investitorul belgian Speedwell și construită de Strabag pe șoseaua Pipera.

Raiffeisen Bank România, care deservește peste 2,2 milioane de clienți, are aproximativ 4.800 de angajați.

Raiffeisen a raportat în ianuarie o creștere de 48% a profitului consolidat preliminar pentru 2025, determinată de accelerarea creșterii creditelor.

Banca austriacă a fost în centrul criticilor în ultimii ani din cauza filialei sale din Rusia. Aceasta a fost acuzată că permite Rusiei ocolirea sancțiunilor și facilitează spălarea de bani.