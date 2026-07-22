După ce Tim Cook a confirmat că noile modele vor avea prețuri mai mari, întrebarea este cât de mult vor crește acestea. Potrivit unui zvon recent, preluat de PhoneArena, varianta Pro Max cu stocare mai ofertantă ar putea depăși pragul de 2.000 de euro în Europa.

iPhone Pro Max, mai scump ca oricând?

Un utilizator cunoscut de pe platforma chineză Weibo, cu pseudonimul „Smart Pikachu”, susține că iPhone 18 Pro Max ar putea avea un preț de pornire de 11.000 de yuani în China. Conversia directă indică aproximativ 1.625 de dolari, comparabil cu prețurile telefoanelor pliabile, nu ale modelelor obișnuite. Mai mult, în Europa, din cauza taxelor, iPhone-urile sunt mai scumpe decât în SUA sau China.

Dacă acest zvon se confirmă, ar putea deveni cel mai scump iPhone nonpliabil lansat vreodată. Spre comparație, iPhone 17 Pro Max a avut un preț de pornire de 1.199 de dolari în Statele Unite, ceea ce înseamnă o posibilă creștere de 400 de dolari.

De ce cresc prețurile?

Majorarea prețurilor pare să fie influențată de doi factori principali. Primul este costul ridicat al cipului A20 Pro, care va fi fabricat utilizând tehnologia pe 2 nm a TSMC. Potrivit rapoartelor din industrie, un wafer de 2 nm ar putea costa în jur de 30.000 de dolari, cu 50%-66% mai mult decât unul de 3 nm.

În plus, primele cipuri de 2 nm ar putea avea costuri de producție cu peste 20% mai mari decât generațiile anterioare. Apple ar urma să folosească o mare parte din capacitatea inițială de producție de 2 nm a TSMC pentru aceste cipuri A20.

Dacă aceste costuri ridicate se vor concretiza, este de așteptat ca ele să influențeze și prețurile finale ale noilor iPhone-uri.

Creșterea prețurilor la memorii

Un alt factor semnificativ este creșterea prețurilor pentru memoria DRAM și NAND. Datele arată că prețurile contractuale pentru DRAM au crescut cu 90%-95% în primul trimestru al anului 2026, urmate de o altă creștere de 58%-63% în al doilea trimestru.

În același timp, prețurile spot pentru DRAM și NAND au urcat cu peste 300% în total. Acum, memoria reprezintă peste 20% din costurile totale de producție ale unui smartphone flagship, față de 10%-15% anterior.

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