Cum merg afacerile iranienilor din Iași

Conform unei analize realizate de „Ziarul de Iași”, în oraș sunt 14 firme cu acționari iranieni, unele dintre ele având mai bine de două decenii de activitate. Iranienii stabiliți la Iași activează în mai multe industrii, cum ar fi comerțul cu produse alimentare, materiale de construcții, servicii stomatologice și consultanță în tehnologie.

Un exemplu notabil este Saharjt SRL, înființată în 2019 și deținută în proporție de 50% de Jahantab Hossein. Compania, specializată în comerțul cu ridicata al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare, a raportat în 2024 o cifră de afaceri de peste un milion de lei, dar, în ciuda acestui volum, a încheiat anul cu pierderi.

Babac JD SRL este a doua cea mai mare firmă cu acționariat iranian din Iași. Societatea deținută integral de Avadi Babak activează în domeniul comerțului cu amănuntul. Deși a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de peste 660.000 de lei, bilanțul financiar a fost, și în acest caz, negativ, cu o pierdere de aproape 47.000 de lei.

Printre cele mai vechi afaceri iraniene din Iași se numără Caspian Dani SRL și Nolan SRL, ambele înființate în anii 2000. Caspian Dani, deținută în proporție de 95% de Sadeghi Monfared Saeid, este activă în vânzarea de produse alimentare și băuturi. În 2024, compania a avut pierderi de 78.000 de lei, cu o cifră de afaceri de circa 583.000 de lei. Nolan SRL, specializată în comerțul cu produse nealimentare, a raportat o pierdere de aproximativ 62.000 de lei în același an, la o cifră de afaceri de circa 350.000 de lei.

Firma iraniană cu cel mai mare profit

În sectorul stomatologic, firme precum M & M Smile Aesthetics, Camand Stom și Medimentor reprezintă contribuția antreprenorilor iranieni la serviciile medicale din Iași, mai arată publicația citată. Dintre acestea, M & M Smile Aesthetics, deținută de Moheb Mehrzad, a înregistrat un profit de circa 169.000 de lei în 2024, având o cifră de afaceri de aproape 303.000 de lei. Mehrzad mai operează și Dentalgodies SRL, o firmă specializată în comerț online, care, deși a avut vânzări modeste de 8.000 de lei, a încheiat anul cu pierderi de aproape 40.000 de lei.

Sunt și firme iraniene din Iași care activează în sectorul comerțului. Printre acestea se numără Far Har Fashion SRL, care se ocupă cu vânzarea de îmbrăcăminte și a fost fondată în 2022 de Farmazi Alireza. Compania a înregistrat un profit de peste 41.000 de lei în 2024, având o cifră de afaceri de aproape 267.000 de lei. De asemenea, Zam Zam SRL, fondată în 2017 de Mehran Ghorbani și Florina Nina Ghorbani, a raportat un profit de aproximativ 28.000 de lei în 2024, având o cifră de afaceri de circa 228.000 de lei.

