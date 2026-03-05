Amenințarea oficialului militar iranian vine după ce ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a avertizat că oricine va prelua funcția de ghid suprem al Iranului va deveni „o țintă fără echivoc pentru eliminare”.

Odată cu lansarea operațiunii „Epic Fury” și uciderea liderului suprem Ali Khamenei, preşedintele american Donald Trump a îndemnat poporul iranian să „preia controlul asupra guvernului” în momentul încetării bombardamentelor.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi Donald Trump au declarat apoi că unul dintre obiectivele operaţiunii este „crearea condiţiilor necesare pentru ca poporul iranian să înlocuiască regimul”.

Oficialul iranian a adăugat că, dacă Statele Unite şi Israelul vor merge mai departe cu un astfel de scenariu, „rachetele finale eficiente” ale Iranului vor viza, de asemenea, toată infrastructura energetică din Orientul Mijlociu. „Este un scenariu pentru care ne-am pregătit deja”, a avertizat el.

Instalația nucleară Dimona este situată în deșertul Negev. Mai precis, este un reactor cu apă grea (D2O), care funcționează pe bază de uraniu natural, în cadrul Centrului de cercetare nucleară Negev (NRCN), cunoscut și sub numele de Centrul de la Dimona sau IRR-2 (Israel Research Reactor-2), notează Reuters.

Această instalație este principalul centru de cercetare atomică al Israelului şi este asociată cu un program nuclear militar nedeclarat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE