Statele Unite și Iran și-au intensificat începând de marți seara atacurile aeriene reciproce. Potrivit AFP, Statele Unite au lansat de marți seara un nou val de atacuri împotriva Iranului și au reimpus blocada asupra porturilor iraniene. De cealaltă parte, regimul islamic de la Teheran a transmis miercuri că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până la sfârșitul „agresiunii” americane.

SUA au reimpus blocada asupra porturilor iraniene

Reluarea blocadei navale, începând de marți de la ora 20:00 GMT (22:00 ora României), și intensificarea campaniei de bombardamente subminează eforturile diplomatice de a face sustenabil memorandumul de înțelegere semnat pe 17 iunie de Statele Unite și Iran, care a oficializat armistițiul convenit în aprilie, notează AFP.

Armata americană a finalizat marți seara „o nouă serie de atacuri”, vizând „zeci de ținte militare iraniene”, a declarat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), responsabil de Orientul Mijlociu.

Iranul, după ce a raportat bombardamente pe scară largă pe teritoriul său, a ripostat miercuri cu atacuri asupra unor instalații americane din Golf.

Iranul insistă ca Strâmtoarea Ormuz să rămână închisă

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), armata ideologică a Republicii Islamice Iran, a declarat, de asemenea, că Strâmtoarea Ormuz „va rămâne închisă până când Statele Unite își vor înceta actele de agresiune”.

Fără a oferi detalii, IRGC a menționat și posibila închidere a „altor rute de export de petrol și gaze care servesc intereselor Statelor Unite și ale aliaților săi”.

La rândul lui, președintele american Donald Trump a reluat amenințarea cu privire la distrugerea podurilor și a infrastructurii electrice a Iranului.

În Strâmtoarea Ormuz și apele înconjurătoare, unde traficul maritim a scăzut, mai multe petroliere au fost atacate. Aceste atacuri s-au soldat cu cel puțin doi morți și mai mulți răniți începând de luni seară, potrivit Organizației Maritime Internaționale.

Pe lângă impactul asupra comerțului global cu hidrocarburi, ONU și-a exprimat marți alarma cu privire la „gravele consecințe socio-economice și umanitare” ale blocadei acestei „căi navigabile critice de care depind milioane de oameni” pentru alimente, medicamente și alte provizii esențiale.

Iranul acuză SUA de „desființarea” memorandumului de înțelegere

În urma deciziei Statelor Unite de a reinstaura blocada navală asupra Iranului, viceministrul iranian de Externe Kazem Gharibabadi a acuzat Washingtonul de „desființarea” memorandumului de înțelegere.

Donald Trump le cere iranienilor să continue negocierile. „Săptămâna viitoare, lucrurile vor deveni foarte rele pentru ei”, dacă nu „se așează la masa negocierilor”, a declarat președintele american într-o intervenție la postul de televiziune Fox News.

La fel ca Teheranul, care vrea să perceapă taxe pentru tranzitarea Strâmtorii Ormuz, sfidând dreptul internațional și principiul libertății navigației, Trump a declarat luni că intenționează să ceară și el o taxă în schimbul protejării acestei rute maritime. Președintele american a renunțat însă la acest plan, înlocuindu-l cu „acorduri comerciale și de investiții” cu monarhiile din Golf.

A patra noapte de atacuri

Iranul susține că a fost atacat de armata americană pe tot parcursul zilei de marți, precum și în noaptea de marți spre miercuri. SUA au efectuat bombardamente în special în orașul-port Bandar Abbas și pe insula Qeshm – în Strâmtoarea Ormuz -, precum și în orașul Ahvaz (sud-vest).

CENTCOM a revendicat atacuri „asupra instalațiilor iraniene de rachete și drone, capacităților navale și sistemelor de apărare a coastelor”.

Aceasta este a patra noapte consecutivă de atacuri aeriene americane. Săptămâna trecută, Donald Trump a trimis o notificare oficială Congresului, semnalând reluarea conflictului, care a început pe 28 februarie cu atacuri aeriene americane și israeliene împotriva Iranului.

Iranul atacă din nou pe zone extinse

La rândul său, Teheranul a atacat instalațiile americane din mai multe monarhii din Golf.

Kuweitul, lovit marți de atacuri aeriene iraniene soldate cu patru militari răniți, a raportat noi atacuri cu drone peste noapte. Iranul a declarat că a lovit centrul logistic Mina Abdullah, care este folosit de armata americană.

În cazul Bahrainului, unde au răsunat sirenele de raid aerian, Gărzile Revoluționare au susținut că au vizat instalații ale Flotei navale a Cincea a Statelor Unite.

În Iordania, armata a raportat doborârea a trei rachete lansate de Iran. Potrivit televiziunii iraniene de stat, forțele armate iraniene au luat la țintă hangare ale bazei aeriene Al-Azraq și o instalație care adăpostește avioane de vânătoare F-18.

Blocada navală, o presiune suplimentară asupra Iranului

Odată cu reimpunerea blocadei navale, președintele SUA intenționează să pună presiune asupra regimului islamic de la Teheran.

În timpul blocadei anterioare, impuse în aprilie ca represalii pentru închiderea Strâmtorii Ormuz de către Teheran, Iranul nu a putut exporta „niciun baril de petrol”, potrivit negociatorului său șef, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Operațiunea „a jucat un rol decisiv în încheierea memorandumului de înțelegere”, conchide Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

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