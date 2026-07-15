Liderul de la Casa Albă a transmis că Iranul are o singură opțiune pentru evitarea unei noi escaladări militare: revenirea la masa negocierilor.

Donald Trump: „Săptămâna viitoare va fi rândul centralelor electrice”

Întrebat despre următoarele etape ale operațiunilor militare americane, Donald Trump a transmis un avertisment direct autorităților iraniene.

„Va merge foarte rău pentru ei, deoarece săptămâna viitoare va fi rândul centralelor electrice. Săptămâna viitoare va fi rândul podurilor, în afară de cazul în care iranienii «se așază la masa negocierilor»”, a spus Trump.

Declarația marchează o nouă escaladare a tensiunilor dintre Washington și Teheran, după reluarea bombardamentelor americane asupra unor obiective iraniene.

„Vor continua până când voi spune că este destul”

Întrebat cât timp vor continua atacurile americane asupra Iranului, liderul de la Casa Albă a răspuns fără echivoc: „Ele vor continua până când voi spune că este destul”.

În paralel cu operațiunile militare, Statele Unite au reluat blocarea porturilor iraniene, însă administrația Trump a renunțat la planul de taxare a navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Reluarea blocajului maritim și a bombardamentelor, considerate cele mai ample de după armistițiul din aprilie, complică eforturile diplomatice de transformare a protocolului semnat pe 17 iunie într-un acord de durată.

SUA înăspresc sancțiunile împotriva sectorului petrolier iranian

Administrația americană a anunțat marți și un nou pachet de sancțiuni care vizează infrastructura de transport a petrolului iranian și aproximativ 50 de persoane și entități asociate rețelei coordonate de Mohammad Hossein Shamkhani, relatează AFP.

Printre persoanele sancționate se numără cetățeni iranieni care dețin și pașapoarte din Dominica, persoane stabilite în Dubai, dar și un cetățean danez și o italiancă.

Totodată, aproximativ zece nave controlate de rețeaua Shamkhani au fost incluse pe lista sancțiunilor, alte zece aflându-se deja sub restricții americane.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a explicat motivele noilor măsuri.

„Regimul iranian supraviețuiește prin înșelăciune, iar rețeaua Shamkhani este unul dintre motoarele sale cele mai profitabile. Departamentul Trezoreriei închide infrastructurile financiare care permit regimului să continue să amenințe securitatea națională a Statelor Unite și transportul mondial”, a precizat acesta.

Cine este Mohammad Hossein Shamkhani

Mohammad Hossein Shamkhani este fiul lui Ali Shamkhani, fost consilier apropiat al liderului suprem iranian Ali Khamenei. Aceștia din urmă au fost uciși în februarie, în prima zi a ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile americane, rețeaua coordonată de acesta operează între Iran și Emiratele Arabe Unite și utilizează companii de consultanță și transport maritim considerate aparent legitime pentru a ocoli sancțiunile internaționale.

Mohammad Hossein Shamkhani ar avea legături cu Tagor, un petrolier aparținând flotei fantomă rusești, care fusese sechestrat de Marina franceză în Atlantic la începutul lunii iunie, potrivit site-ului Opensanctions.org.

Washingtonul susține că această structură administrează o flotă comercială folosită pentru exportul petrolului iranian în afara circuitelor oficiale.

Ce presupun noile sancțiuni americane

Noile sancțiuni impuse de Statele Unite prevăd:

înghețarea tuturor activelor deținute direct sau indirect în SUA de persoanele și companiile vizate;

interzicerea relațiilor comerciale dintre cetățenii și firmele americane și entitățile sancționate;

aplicarea restricțiilor inclusiv companiilor străine care au filiale în Statele Unite sau utilizează dolarul american în tranzacțiile internaționale.

Autoritățile americane afirmă că măsurile urmăresc limitarea resurselor financiare prin care Iranul continuă să își finanțeze exporturile de petrol și activitățile considerate o amenințare la adresa securității internaționale.

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