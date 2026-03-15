Optimismul liderului SUA, taxat dur

Deși confruntările militare sunt departe de a se fi încheiat, oficialii iranieni taxează dur optimismul liderului american, considerând anunțurile acestuia drept simple fabulații.

Mohammad-Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului de la Teheran, a taxat ironic declarațiile lui Donald Trump privind o presupusă victorie asupra Iranului, notează CNN. Reacționând la o postare de pe platforma X, Ghalibaf a catalogat drept „hilară” această retorică, spunând că Trump a pretins că a înfrântt de 9 ori Iranul în 2 săptămâni.

He has claimed he 'defeated' us 9 times in the last two weeks. Hilarious! https://t.co/sy9NpbuzVE — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 15, 2026

Bilanțul victoriilor menționat de oficialul iranian face trimitere la discursul agresiv al lui Trump pe rețelele sociale.

Vineri, președintele SUA susținea că Iranul este „total învins și vrea un acord – Dar nu un acord pe care l-aș accepta!”, iar sâmbătă a plusat pe Truth Social, afirmând că forțele americane au „decimat complet” țara adversară.

„Termenii nu sunt încă suficient de buni”

Donald Trump a declarat că Statele Unite distrug complet regimul iranian din punct de vedere militar și economic și a sugerat că ar putea urma noi acțiuni împotriva Iranului chiar în cursul zilei. Într-un mesaj publicat pe Truth Social, președintele american a mers mai departe și a spus că pentru el este o onoare să facă acest lucru.

Ghalibaf pare să fi contorizat toate aceste intervenții digitale, catalogându-le drept o exagerare mediatică.

Într-un amplu interviu telefonic acordat sâmbătă seară pentru NBC News, președintele Donald Trump a subliniat că nu este încă dispus să semneze un acord care să pună capăt conflictului cu Iranul.

Deși susține că Teheranul este gata de negocieri, liderul de la Casa Albă a refuzat să specifice condițiile dorite, rezumându-se la a declara că „termenii nu sunt încă suficient de buni”.

Discursul lui Donald Trump a acoperit teme strategice, combinând atacurile politice la adresa lui Zelenski cu avertismente economice privind piața energiei. Președintele a pus un accent deosebit pe situația critică din Strâmtoarea Ormuz și pe relația tensionată cu regimul iranian, oferind totodată indicii despre următoarele etape ale escaladării militare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE