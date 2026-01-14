Avertismente dure din partea comunității internaționale

Conform organizației norvegiene Hengaw pentru Drepturile Omului, Soltani se află în închisoarea Qezel Hesar, iar probabilitatea ca acesta să fie executat în următoarele ore este „foarte mare”. Tânărul a fost arestat săptămâna trecută și este acuzat de implicare în demonstrațiile care au cuprins Iranul în contextul tulburărilor recente.

Reacțiile internaționale la această situație au fost puternice. Secretarul de Stat al SUA a declarat că, dacă execuția lui Soltani va avea loc, aceasta va fi prima din rândul protestatarilor, dar „nu și ultima”.

Trump susține că nu există planuri pentru execuții în Iran

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat că este pregătit să ia „măsuri foarte ferme” împotriva regimului iranian dacă execuțiile vor continua.

Într-o declarație făcută miercuri seară, Trump a anunțat că a primit informații conform cărora „uciderile din Iran s-au oprit”. Acesta a subliniat: „Am fost notificați și destul de îndeaproape – dar vom afla ce înseamnă toate acestea – dar ni s-a spus că uciderile din Iran se opresc și că au încetat și că nu există niciun plan pentru execuții. Am aflat asta din surse sigure”.

De asemenea, Trump a adăugat: „Mulți oameni vorbeau, în ultimele zile, despre faptul că astăzi va fi ziua execuției”. Cu toate acestea, a subliniat că, în cazul în care execuția va avea loc, „vom fi cu toții foarte supărați”.

Cine este Erfan Soltani

Soltani, rezident al satului Fardis din suburbia Karaj a Teheranului, a fost arestat pe 8 ianuarie pentru participarea la protestele anti-ayatollahul Ali Khamenei, care s-au răspândit în tot Iranul de la începutul lunii ianuarie.

Deși Iranul a folosit anterior execuțiile ca instrument pentru a înăbuși disidența, aceste ucideri au fost în mare parte comise prin împușcare. Se pare că Soltani va fi spânzurat de viu, o premieră în protestele actuale.

De la arestarea sa, lui Soltani i s-ar fi negat drepturile legale fundamentale, inclusiv accesul la consiliere juridică și oportunitatea de a se apăra.

De asemenea, familia sa nu a fost informată despre aspecte cheie ale cazului, inclusiv identitatea autorității care l-a arestat. Familia lui Soltani ar fi fost informată pe 11 ianuarie că acesta a fost condamnat la moarte.

Între timp, îngrijorările pentru viața lui Erfan Soltani persistă. Familia sa, alături de organizațiile internaționale pentru drepturile omului, fac apeluri pentru intervenții urgente care să împiedice execuția sa iminentă.