Reportajele cu astfel de antrenamente sunt difuzate pe mai multe canale ale IRIB. În studiouri, instructorii dau instrucțiuni live despre cum să opereze și să dezasambleze arme, inclusiv puști Kalașnikov, mitraliere PK, pușca cu lunetă Dragunov și lansatorul de rachete RPG-7.

آموزش استفاده در سلاحی که ایرانیان را در ۱۷ و ۱۸ دی به خاک و خون کشید.

اسلام باید برود، هر کسی گفت نمیشود، وقتش نیست خودش هم باید برود.#اسلامزدایی #ایرانیسیم

IRIB difuzează, de asemenea, imagini cu antrenamente cu arme organizate în moscheile din Ahvaz, Kerman, Shiraz și Zahedan. Bărbați, femei și copii sunt învățați cum să lupte împotriva SUA și a Israelului.

Mohsen Barmahani, directorul adjunct al postului, apără acest program de instruire. „Într-o situație de război și într-o țară care luptă simultan împotriva tuturor puterilor mondiale și a opresiunii, este firesc ca presa de stat să intre în modulul război”, spune Barmahani într-un interviu acordat pentru agenția de știri Tasnim.

„Faptul că prezentatorii apar cu arme în cadrul programelor (televizate – n.r.) are scopul de a le reaminti oamenilor aceste lecții”, adaugă el.

Televiziunea de stat din Iran este subordonată direct ghidului suprem al regimului de la Teheran. Cu toate acestea, starea de sănătate a noului ayatollah suprem, Mojtaba Khamenei, rămâne neclară.

Copii iranieni sunt recrutați și repartizați la punctele de control

Emisiunile coincid cu difuzarea știrilor despre copii iranieni care ar fi uciși în atacuri israeliene. Unul dintre acești copii, Alireza Jafari, în vârstă de 11 ani, a fost ucis în timp ce era repartizat alături de tatăl său la un punct de control al Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.

Mama băiatului spune că tatăl său l-a dus acolo din cauza lipsei de personal. Conform unor surse iraniene, adolescenți de 15 și 16 ani, sau chiar copii mai mici, sunt detașați în mod regulat la punctele de control.

Gărzile Revoluționare au lansat pe 26 martie o campanie de recrutare civilă. Vâsta minimă de înrolare este de 12 ani.

Rahim Nadali, comandant adjunct al unității „Mohammad Rasulullah” a Gărzii Revoluționare din Teheran, spune într-un interviu televizat că există interes de înrolare inclusiv din partea unor copii de 12 sau 13 ani. Aceștia ar fi trimiși în patrule de recunoaștere și la punctele de control.

Folosirea minorilor sub 15 ani în război este o crimă de război

Human Rights Watch denunță recrutarea copiilor pentru război și semnalează că această practică reprezintă „o crimă de război”.

În conformitate cu Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, recrutarea copiilor sub 15 ani în forțele armate sau permiterea lor de a participa activ la ostilități reprezintă o crimă de război.

Iranul este parte semnatară a Convenției ONU pentru Drepturile Copilului și a Protocolului opțional la acest document, care interzice recrutarea minorilor sub 18 ani în conflictele armate.

