Epicentul cutremurului a fost localizat la o adâncime de 10 kilometri, la aproximativ 37 kilometri sud-vest de orașul Semnan. Agenția de presă iraniană Tasnim relatează că seismul a avut o magnitudine de 5,2.

A magnitude 5.2 earthquake took place 35km SW of Semnan, Iran at 17:49 UTC (6 minutes ago). The depth was 10km and was reported by GFZ. #earthquake #earthquakes #Semnan #Iran pic.twitter.com/fCjN91J3Ns