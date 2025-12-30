Ascensiunea profesională a Adrianei Miron la Brașov

În 2021, Miron s-a alăturat echipei din Brașov, fiind angajată la Agenția Metropolitană Brașov și ulterior detașată la Primăria Brașov, unde a ocupat funcția de city-manager.

Potrivit unor surse politice, traseul său profesional a fost influențat de conexiunea sa cu Dacian Cioloș, fost premier al României și fost comisar european pentru agricultură, ceea ce a facilitat apropierea de Allen Coliban, fostul primar al Brașovului.

După ce Allen Coliban a pierdut alegerile, Adriana Miron a apelat la actualul primar, George Scripcaru, oferindu-și serviciile drept „mercenar administrativ”.

„Expresia îmi aparține chiar mie”, a precizat ea. În cele din urmă, Scripcaru i-a oferit șansa de a-și demonstra competențele preluând funcția de director al Agenției Metropolitane Brașov.

Numirea sa ca șefă de cabinet al ministrului Economiei a venit ca o surpriză pentru mulți, fiind considerată de unii drept un „cadou de Crăciun”.

Miron a declarat pentru BizBrașov că, deocamdată, se află în concediu legal, iar contractul său de muncă va fi suspendat pe durata mandatului de la Ministerul Economiei.

O carieră controversată

Cariera Adrianei Miron nu a fost lipsită de controverse. În 2013, ea a fost trimisă în judecată pentru fals intelectual în formă continuată. Potrivit deciziei Curții de Apel București din 17 decembrie 2015, Miron a primit o condamnare definitivă de doi ani de închisoare cu suspendare.

Totul a început în 2011, pe când ocupa funcția de director adjunct la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative.

„Coordonam departamentul Management financiar, pe cel de control și antifraudă. În această calitate, am aprobat un raport de verificare pe un proiect de cinci milioane de euro, prin care s-au stabilit penalități de un milion de euro”, a explicat Miron pentru BizBrașov.

Raportul respectiv a vizat un contract între Ministerul Administrației și Internelor și compania TeamNet, deținută de Sebastian Ghiță.

Miron a relatat că a fost chemată la cabinetul ministrului de la acea vreme pentru a i se cere să retragă penalitățile aplicate contractului.

„Mi s-a cerut să reconsider raportul, am refuzat și am cerut să fie efectuată verificarea de către departamentul de specialitate al Ministerului Finanțelor și de către ANAP. Ministerul Finanțelor a menținut penalitatea, iar ANAP (atunci ANRMAP) a aplicat o amendă de 40.000 de lei”, a adăugat ea.

Procese și acuzații ulterioare

După acest episod, Adriana Miron a fost confruntată cu mai multe acțiuni juridice. „Întâi s-a însăilat o speță pe un proiect și am fost trimisă la DNA. S-a sfârșit după audiere cu NUP (neurmărire penală)”, a explicat ea.

Totuși, ulterior, a fost acuzată de aranjarea unui concurs și de semnarea necorespunzătoare a unor foi de pontaj pentru o angajată.

Acest lucru a dus la o acuzație de „fals intelectual în formă continuată” și la un prejudiciu estimat la 1.470 de lei, reprezentând salariul de o lună și jumătate al angajatei.

Miron a detaliat, de asemenea, procesul său juridic, menționând că a avut parte de patru complete de judecată.

„Ultimul complet, cel care m-a condamnat în prima instanță, a intrat la un singur termen, nu m-a audiat, nu a asistat la administrarea probelor și nici la audierea martorilor, ci a rămas direct în pronunțare”, a afirmat ea. Astfel, pedeapsa inițială de un an cu suspendare a fost majorată la doi ani cu suspendare, în urma unui apel al procurorilor.

Irineu Darău îi ia apărarea șefei sale de cabinet

După dezvăluirea BizBrașov, ministrul Irineu Darău a denunțat „un atac politic previzibil” la adresa sa, prin intermediul Adrianei Miron, potrivit Antena3.

Ministrul Economiei spune că aceasta are un cazier „curat, fiind reabilitată din 2020”.

„Cazul vechi din 2011-2015 nu a vizat corupție, mită sau foloase necuvenite, ci un prejudiciu administrativ de 1647 RON, deja închis definitiv.

