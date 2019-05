Isărescu, despre disputa privind rezerva de aur: A știrbit credibilitatea Băncii; o să aducem investitorii la BNR să-l pipăie

”Toată această avalanşă de ştiri negative privind plasamentul nostru la Londra a făcut mult rău ţării, ne-a ştirbit din credibilitatea noastră şi din credibilitatea ţării şi dacă ar fi depozitat în totalitate în ţară nu îţi aduce niciun avantaj. E bine că a fost cel puţin văzut şi lumea ştie că avem 100 de tone aur. Altminteri s-ar putea să apară şi semnul acesta de întrebare dacă el există şi ce vom face în situaţia asta. Pe fiecare investitor străin îl chemăm la Banca Naţională şi în programul de vizite îl trecem prin Tezaur să atingă aurul, să-l vadă, dar şi aşa să ştiţi că nu crede pentru că, fiind la Londra, este certificat din punct vedere al purităţii, al greutăţii, al autenticităţii”, a spus Mugur Isărescu, citat de Agerpres.

Guvernatorul susține că există riscul ca aducerea aurului în țară să conducă la creșterea dobânzilor cu care guvernul de la București se împrumută pe piețele externe. ”Marele avantaj în a păstra o rezervă internaţională este să dea credibilitate şi să reducă costurile de finanţare. Deci în loc să te coste 6% când te împrumuţi pe plan extern, să te coste numai 4%, cam cât dăm acum. Şi ăla e câştig. Mare! Mai ales că avem o datorie externă substanţială. Acela este câştigul”, a spus Isărescu, la un simpozion desfășurat vineri la Banca Națională.

”Niște prostii care au prins”

Mugur Isărescu a contestat argumentele invocate de inițiatorii legii prin care s-a impus readucerea rezervei de aur în țară, Liviu Dragnea și Șerban Nicolae.

”O rezervă de aur care este ţinută în străinătate nu este ţinută pentru a avea dobândă. Dobânda la aur de regulă este mică sau zero, cam la o şesime, o medie istorică, din dobânda pe care ţi-o dă un depozit valutar, în euro sau dolari. Deci este mult mai mică istoric. Când noi am obţinut ceva dobândă la aur, prin anii 2003, 2004, 2005, la dolari se obţinea 5-6%, iar la euro ceva mai puţin. Şi noi obţineam la aur 1 sau 2 procente. Ei, gândiţi-vă când la valută s-a ajuns la 0 sau chiar la dobânzi negative, cum poate cineva, care are cunoştinţe, să viseze că puteam după 2007 să mai obţinem câştiguri la aur. Pentru noi, cei de la Banca Naţională, în cunoştinţă de cauză fiind, aceste „informaţii” erau nişte prostii, dar uitaţi că au prins”, mai spus guvernatorul Băncii Centrale.

Citește și:Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae obligă BNR să ducă în ţară depozitele de aur ale ţării: „65% din rezerva de aur se află în străinătate şi nu realizează venituri”

Citește mai multe despre Mugur Isărescu și aur pe Libertatea.