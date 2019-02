Acesta a semnat propunerea legislativă alături de senatorul Şerban Nicolae.

Proiectul modifică Legea privind Statutul Băncii Naționale a României şi prevede: „Din rezerva constituită, Banca Națională a României poate depozita aur în străinătate exclusiv în scopul obținerii de venituri prin tranzacționare și alte operațiuni specifice. Depozitele de aur constituite de Banca Națională a României în străinătate nu pot depăși 5% din cantitatea totală de aur constituită ca rezervă„.

În plus, BNR poate depozita aur, în străinătate, exclusiv în scopul obţinerii de venituri prin tranzacţionare şi alte operaţiuni specifice.

Ce spun iniţiatorii: Rezerva de aur constituită de BNR se găseşte în proporţie de 65% în străinătate

Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae spun, în expunerea de motive, că din informaţiile deţinute, în prezent, rezerva de aur constituită de BNR, prin dispoziţii legale, se găseşte în proporţie de 65% în străinătate.

„Pentru această cantitate de aur, BNR nu realizează niciun fel de venituri, ci dimpotrivă, achită contravaloarea costurilor de depozitare. Nimic din situaţia economică a României nu mai justifică păstrarea unei asemenea cantităţi de aur ca rezervă, în străinătate, cu costurile aferente, deloc de neglijat, în condiţiile în care această rezervă poate fi păstrată şi suplimentată, în mod corespunzător, în depozite în ţară”, spune liderul PSD.

El afirmă că deţinurea unei cantităţi de aur în depozite în străinătate nu trebuie, în mod necesar, să fie interzisă, dar aceasta ar trebui să fie limitată cantitativ, şi condiţionată de obţinerea unor venituri prin tranzacţionare şi alte operaţiuni.

Proiectul de lege mai prevede „instituirea obligaţiei de informare de îndată a Parlamentului şi Guvernului, de către BNR, în cazul în c are există pericolul diminuării rezervelor, până la un nvel care ar periclita tranzancţiile internaţionale ale statului, precum şi în cazul în care diminuarea s-a produs.

România are depozitate 61 de tone de aur, sub formă de lingouri, depozitate la Banca Angliei

În luna iunie, Banca Națională a României a finalizat atât auditul intern, pentru tezaurul din țară, care include numeroase monede, cât și pe cel extern, pentru lingourile depozitate la Banca Angliei, potrivit Profit.ro.

Auditul intern a fost realizat de Direcția de Audit Intern din BNR, printr-un proces extrem de laborios, în condițiile numărului mare de monede de aur, unele cu valoare numismatică.

De auditul extern, încheiat în primăvara acestui an, s-a ocupat Direcția Emisiune, Tezaur și Casierie, ai cărei specialiști s-au deplasat la Banca Angliei, acolo unde România are depozitate 61 de tone de aur, sub formă de lingouri.

În Anglia a mers și guvernatorul Mugur Isărescu. Astă toamnă am fost acolo, am pus mâna pe el și, vorba poetului, am strigat Este!', a declarat acesta, în conferința de prezentare a Raportului anual de activitate al BNR pe 2017.

